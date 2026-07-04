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Nova contratação do São Paulo entra para o top dez de jogadores mais valiosos do elenco

Atacante ultrapassa Lucas Moura, Calleri e Luciano no ranking de atletas mais caros

PorLance!São Paulo (SP)
04/07/2026 17:24
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Victor Sá foi contratado pelo São Paulo
Victor Sá foi contratado pelo São Paulo até o fim de 2029. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo anunciou na última quarta-feira a contratação do atacante Victor Sá, que estava livre no mercado após o fim de seu contrato com o Krasnodar, da Rússia. O jogador chega para reforçar o ataque do Tricolor entra para o top dez dos atletas mais valiosos do elenco comandado por Dorival Jr.

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    Aos 32 anos, Victor Sá vive um momento de baixa no mercado da bola, mas fica à frente de nomes de peso do ataque são-paulino, como o trio Lucas Moura, Jonathan Calleri e Luciano. O jogador aparece como o nono mais caro do elenco, cotado em 2,5 milhões de euros, o que corresponde a R$ 14,7 milhões na cotação atualizada. Os dados são da plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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    Do trio, o camisa 7 aparece logo depois de Victor Sá, com 2 milhões de euros, e completa o top dez dos mais valiosos. Já o centroavante argentino é cotado em 1,5 milhão de euros, enquanto Luciano, camisa 10, aparece com 1,3 milhão no ranking dos mais caros.

    Apesar da vantagem de valor de mercado contra alguns nomes importantes do São Paulo, Victor Sá ainda fica longe do topo da lista, que tem Marcos Antônio como líder isolado, o ponta Artur na segunda posição e Bobadilla completando o pódio dos mais caros. Ainda dentro do top dez, a lista tem crias das divisões de base do Tricolor, como Pablo Maia, Ryan Francisco e Lucca.

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    • O volante são-paulino é o mais valioso, com 12 milhões de euros, enquanto o atacante, que está emprestado pelo Botafogo, é cotado em 8 milhões de euros. O volante Bobadilla, único jogador do São Paulo que foi convocado para a Copa do Mundo, aparece em terceiro com 6 milhões de euros.

    Veja a lista dos jogadores mais valiosos do São Paulo

      1.
    1. Marcos Antônio - 12 milhões de euros
      2. 2.
    2. Artur - 8 milhões de euros
      3. 3.
    3. Bobadilla - 6 milhões de euros
      4. 4.
    4. Pablo Maia - 5 milhões de euros
      5. 5.
    5. Ryan Francisco - 4,5 milhões de euros
      6. 6.
    6. Alan Franco - 4 milhões de euros
      7. 7.
    7. Ferreirinha - 3,5 milhões de euros
      8. 8.
    8. André Silva, Cauly, Enzo Díaz e Lucca - 3 milhões de euros
      9. 9.
    9. Victor Sá - 2,5 milhões de euros
      10. 10.
    10. Lucas Moura - 2 milhões de euros
    Nova contratação do São Paulo entra para o top dez de jogadores mais valiosos do elenco
    Vitor Sá durante treinamento no São Paulo. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

    Veja mais detalhes sobre a contratação

    Victor Sá assinou vínculo com o Tricolor até 31 de dezembro de 2029. O reforço chega para aumentar as opções ofensivas da equipe e atender a uma das prioridades da diretoria nesta janela de transferências. Com características de velocidade, drible e versatilidade, Victor Sá pode atuar pelos dois lados do ataque e também em funções mais centralizadas.

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    O atacante comemorou a oportunidade de vestir a camisa tricolor e afirmou que, desde sua chegada ao clube, recebeu o carinho dos torcedores são-paulinos. Victor Sá já iniciou os treinamentos com o restante do elenco e estará à disposição no retorno do calendário nacional nas próximas semanas.

    - Estou muito feliz, porque jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível nesta nova etapa da minha carreira. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores. Quero retribuir o carinho que recebi com muita dedicação e trabalho em campo - afirmou em entrevista ao site oficial do clube.

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