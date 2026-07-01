logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Reforço e preparação: como o São Paulo chega para o retorno do Brasileirão

Tricolor volta a campo no dia 22 de julho

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
01/07/2026 19:44
Favorite o Lance! no Google
Dorival no comando do SPFC
Dorival Júnior no comando do São Paulo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

Treinando desde o dia 17 de junho, o São Paulo foi um dos primeiros times do Campeonato Brasileiro a retornar de férias e focar na preparação antes do retorno dos jogos. O Lance! explica como o Tricolor chega próximo do retorno das partidas. A equipe volta a campo no dia 22 de julho, contra o Athletico-PR.

continua após a publicidade
  • Bandeirinha do São Paulo

    São Paulo adia pela segunda vez reunião com oposição e lideranças

    São Paulo
    Há 1 hora
  • Dedé na época que estava no São Paulo

    Comissão de Ética do São Paulo rejeita expulsão de Dedé e propõe suspensão

    São Paulo
    Há 2 horas

    • São Paulo anunciou um reforço e segue olhando para o mercado

    No momento, o São Paulo anunciou apenas a contratação de Arthur Sá, oficializada nesta quarta-feira (1). O meio-campista chega ao Tricolor por um pedido de Dorival Júnior para reforçar o setor.

    Além do reforço já confirmado, a diretoria segue ativa no mercado. Ainda antes da pausa para a Copa do Mundo, Dorival havia sinalizado a necessidade de contratações pontuais, planejamento alinhado com o clube desde o início das conversas para seu retorno.

    continua após a publicidade

    A prioridade neste momento é a defesa. O São Paulo monitora opções para a zaga e fez sondagens por Mikael, do CRB. Paralelamente, também avalia uma negociação para contratar Newton, do Botafogo, ampliando as alternativas para o elenco na sequência da temporada.

  • Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde

    Argentina tem uma dúvida para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos
  • Fãs de Harry Styles assistem a Inglaterra x República Democrática do Congo pela Copa do Mundo antes de show do cantor inglês

    Harry Styles exibe jogo da Inglaterra em Wembley e 'explode' com gol de Kane

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos
  • Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 29 minutos

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Preparação tem evolução de lesionados

    Além de preparar o elenco para a dura sequência após a pausa da Copa do Mundo, o São Paulo também tem olhado para a recuperação de lesionados.

    continua após a publicidade

    Na partida contra o Remo, último compromisso do São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo, Luciano, Cauly, Sabino e Lucas Moura foram desfalques. Luciano e Cauly já estão recuperados e voltaram a ficar à disposição da comissão técnica. Já Lucas Moura pede mais cautela e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Quanto a Sabino, o jogador já está em processo de transição física.

    Sabino lesionado
    São Paulo trabalha na recuperação de Sabino antes de retorno aos gramados (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

    São Paulo terá jogo-treino

    O clube marcou um jogo-treino contra o Red Bull Bragantino para o dia 4 de julho. A atividade fechada faz parte do período de intertemporada das equipes devido à pausa para a Copa do Mundo e será realizada no centro de treinamento do Bragantino, localizado em Atibaia.

    Depois, seguirá com a preparação. O time olha para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Americana.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bandeirinha do São Paulo

    São Paulo

    São Paulo adia pela segunda vez reunião com oposição e lideranças

    Há 2 horas
    Dedé na época que estava no São Paulo

    São Paulo

    Comissão de Ética do São Paulo rejeita expulsão de Dedé e propõe suspensão

    Há 2 horas
    Victor Sá após receber prêmio atuando pelo Krasnodar

    São Paulo

    São Paulo anuncia contratação do atacante Victor Sá

    Há 7 horas

    São Paulo

    São Paulo segue preparação para retorno do Brasileirão; veja programação

    Há 10 horas
    Calleri, atacante do São Paulo

    Copa do Mundo 2026

    Calleri torce pelo Brasil caso Argentina não conquiste a Copa: 'Gostaria que fosse com Neymar'

    Há 2 dias
    Matheus Dória com camisa de time turco

    São Paulo

    Ex-São Paulo acerta com time da Turquia

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Sabino lesionado

    São Paulo conta com evolução de lesionados antes da volta aos jogos

    Página do Supercampeões

    Primeiro japonês a jogar no Brasil, ex-São Paulo inspirou Supercampeões

    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

    Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol

    Escudo do São Paulo no estádio (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

    MP rejeita recurso do São Paulo e mantém investigação sobre possível gestão temerária

    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã

    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão

    Harry Massis posando em foto

    São Paulo terá reuniões com lideranças para debater futuro após saída de Rui Costa

    Matthew Broderick com a camisa do São Paulo

    Empresário que fala em SAF do São Paulo entrega camisa a astro de Hollywood

    Arboleda com a camisa do São Paulo

    São Paulo e Arboleda: como a história mudou e o zagueiro foi reintegrado

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado

    São Paulo toma decisão e oficializa reintegração de Arboleda

    Newton é um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    São Paulo e Botafogo negociam troca entre Ferraresi e Newton

    São Paulo aguarda acerto por Victor Sá, mas ainda olha para zagueiro

    Arboleda revela depressão e motivo de sumiço no São Paulo: 'Não queria mais jogar futebol'