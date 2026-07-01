Reforço e preparação: como o São Paulo chega para o retorno do Brasileirão
Tricolor volta a campo no dia 22 de julho
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Treinando desde o dia 17 de junho, o São Paulo foi um dos primeiros times do Campeonato Brasileiro a retornar de férias e focar na preparação antes do retorno dos jogos. O Lance! explica como o Tricolor chega próximo do retorno das partidas. A equipe volta a campo no dia 22 de julho, contra o Athletico-PR.
São Paulo anunciou um reforço e segue olhando para o mercado
No momento, o São Paulo anunciou apenas a contratação de Arthur Sá, oficializada nesta quarta-feira (1). O meio-campista chega ao Tricolor por um pedido de Dorival Júnior para reforçar o setor.
Além do reforço já confirmado, a diretoria segue ativa no mercado. Ainda antes da pausa para a Copa do Mundo, Dorival havia sinalizado a necessidade de contratações pontuais, planejamento alinhado com o clube desde o início das conversas para seu retorno.
A prioridade neste momento é a defesa. O São Paulo monitora opções para a zaga e fez sondagens por Mikael, do CRB. Paralelamente, também avalia uma negociação para contratar Newton, do Botafogo, ampliando as alternativas para o elenco na sequência da temporada.
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Preparação tem evolução de lesionados
Além de preparar o elenco para a dura sequência após a pausa da Copa do Mundo, o São Paulo também tem olhado para a recuperação de lesionados.
Na partida contra o Remo, último compromisso do São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo, Luciano, Cauly, Sabino e Lucas Moura foram desfalques. Luciano e Cauly já estão recuperados e voltaram a ficar à disposição da comissão técnica. Já Lucas Moura pede mais cautela e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Quanto a Sabino, o jogador já está em processo de transição física.
São Paulo terá jogo-treino
O clube marcou um jogo-treino contra o Red Bull Bragantino para o dia 4 de julho. A atividade fechada faz parte do período de intertemporada das equipes devido à pausa para a Copa do Mundo e será realizada no centro de treinamento do Bragantino, localizado em Atibaia.
Depois, seguirá com a preparação. O time olha para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Americana.
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