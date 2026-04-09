Ainda sem se resolver com o São Paulo, Arboleda marca presença em jogo no Equador

A novela entre Arboleda e São Paulo segue sem avanços. Porém, na noite desta quarta-feira (8), o zagueiro foi flagrado em um jogo de futebol no Equador, onde está desde o final da semana passada.

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O zagueiro acompanhou o jogo entre Atlético FC e 22 de julho, que aconteceu em Guayaquil, pela segunda divisão da competição nacional. Inclusive, Arboleda tirou fotos e atendeu torcedores que estavam presentes no estádio Cristian Benítez, palco da partida.

Veja os registros de Arboleda

Entenda a polêmica do São Paulo com Arboleda

Arboleda segue "sumido", e a relação com o São Paulo se desgasta ainda mais. O zagueiro não se apresenta desde sexta-feira e está no Equador. Para entender melhor a situação, a reportagem do Lance! ouviu pessoas próximas ao jogador.

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Relacionado para a partida de sábado (4), contra o Internacional, o defensor acabou cortado após não se reapresentar. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

Arboleda segue no Equador e sem falar com o São Paulo oficialmente (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

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Embora tenha respondido a contatos informais, Arboleda não atendeu de forma adequada à notificação oficial do clube, seja com retorno ao Brasil ou posicionamento por meio de representantes. Diante do cenário, o São Paulo avalia medidas jurídicas e não descarta uma rescisão contratual por justa causa.