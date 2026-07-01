São Paulo anuncia contratação do atacante Victor Sá Livre no mercado após deixar o Krasnodar, da Rússia, atacante de 32 anos assina contrato com o Tricolor até dezembro de 2029

Com passagem pelo Botafogo, Victor Sá destacou-se na Europa, sendo artilheiro na Áustria e vencedor de títulos na Rússia.

Ele chega para aumentar as opções ofensivas do time nesta janela de transferências.

São Paulo contrata Victor Sá, atacante de 32 anos, até 31 de dezembro de 2029.

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira (1) a contratação do atacante Victor Sá, de 32 anos, para reforçar o elenco na sequência da temporada. Livre no mercado após o fim de seu contrato com o Krasnodar, da Rússia, o jogador assinou vínculo com o Tricolor até 31 de dezembro de 2029.

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O reforço chega para aumentar as opções ofensivas da equipe e atender a uma das prioridades da diretoria nesta janela de transferências. Com características de velocidade, drible e versatilidade, Victor Sá pode atuar pelos dois lados do ataque e também em funções mais centralizadas.

Em suas primeiras palavras como jogador do São Paulo, Victor Sá comemorou a oportunidade de vestir a camisa tricolor.

"Estou muito feliz, porque jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível nesta nova etapa da minha carreira. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores. Quero retribuir o carinho que recebi com muita dedicação e trabalho em campo", afirmou em entrevista para o site oficial do clube.

Quem é Victor Sá, novo atacante do São Paulo?

Natural de São José dos Campos (SP), João Victor Santos Sá iniciou a formação nas categorias de base do Primeira Camisa e do Palmeiras antes de estrear como profissional pelo São José dos Campos FC. Ainda no futebol paulista, também defendeu o União São João de Araras por empréstimo.

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O desempenho no interior de São Paulo abriu as portas para Victor Sá no futebol europeu. Contratado pelo Kapfenberger SV, da Áustria, o atacante viveu duas temporadas de destaque. Em 2016/17, marcou 21 gols em 34 partidas e terminou como artilheiro da Copa da Áustria, com sete gols.

Victor Sá assinou com o São Paulo até o fim de 2029 (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

As boas atuações renderam transferência para o LASK Linz, onde manteve o alto nível. Na temporada 2018/19, balançou as redes 20 vezes, distribuiu sete assistências em 34 jogos e voltou a terminar como artilheiro da Copa da Áustria, desta vez com seis gols.

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Após o sucesso na Áustria, Victor Sá foi contratado pelo Wolfsburg, da Alemanha, onde permaneceu por duas temporadas. Em seguida, transferiu-se para o Al Jazira, conquistando a Supercopa dos Emirados Árabes Unidos de 2021.

O atacante retornou ao futebol brasileiro em 2022 para defender o Botafogo. Pelo clube carioca, disputou 94 partidas, marcou dez gols, deu oito assistências e conquistou a Taça Rio de 2023.

Depois da passagem pelo Glorioso, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. No clube, participou de um dos momentos mais importantes da história da equipe ao integrar o elenco campeão do Campeonato Russo de 2024/25, título inédito da equipe.

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