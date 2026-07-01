São Paulo anuncia contratação do atacante Victor Sá
Livre no mercado após deixar o Krasnodar, da Rússia, atacante de 32 anos assina contrato com o Tricolor até dezembro de 2029
O São Paulo oficializou nesta quarta-feira (1) a contratação do atacante Victor Sá, de 32 anos, para reforçar o elenco na sequência da temporada. Livre no mercado após o fim de seu contrato com o Krasnodar, da Rússia, o jogador assinou vínculo com o Tricolor até 31 de dezembro de 2029.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O reforço chega para aumentar as opções ofensivas da equipe e atender a uma das prioridades da diretoria nesta janela de transferências. Com características de velocidade, drible e versatilidade, Victor Sá pode atuar pelos dois lados do ataque e também em funções mais centralizadas.
Em suas primeiras palavras como jogador do São Paulo, Victor Sá comemorou a oportunidade de vestir a camisa tricolor.
"Estou muito feliz, porque jogar no São Paulo é o sonho de qualquer atleta. Espero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível nesta nova etapa da minha carreira. Quero ajudar os meus novos companheiros, desempenhar o meu papel e dar alegria aos torcedores. Quero retribuir o carinho que recebi com muita dedicação e trabalho em campo", afirmou em entrevista para o site oficial do clube.
Quem é Victor Sá, novo atacante do São Paulo?
Natural de São José dos Campos (SP), João Victor Santos Sá iniciou a formação nas categorias de base do Primeira Camisa e do Palmeiras antes de estrear como profissional pelo São José dos Campos FC. Ainda no futebol paulista, também defendeu o União São João de Araras por empréstimo.
O desempenho no interior de São Paulo abriu as portas para Victor Sá no futebol europeu. Contratado pelo Kapfenberger SV, da Áustria, o atacante viveu duas temporadas de destaque. Em 2016/17, marcou 21 gols em 34 partidas e terminou como artilheiro da Copa da Áustria, com sete gols.
As boas atuações renderam transferência para o LASK Linz, onde manteve o alto nível. Na temporada 2018/19, balançou as redes 20 vezes, distribuiu sete assistências em 34 jogos e voltou a terminar como artilheiro da Copa da Áustria, desta vez com seis gols.
Após o sucesso na Áustria, Victor Sá foi contratado pelo Wolfsburg, da Alemanha, onde permaneceu por duas temporadas. Em seguida, transferiu-se para o Al Jazira, conquistando a Supercopa dos Emirados Árabes Unidos de 2021.
O atacante retornou ao futebol brasileiro em 2022 para defender o Botafogo. Pelo clube carioca, disputou 94 partidas, marcou dez gols, deu oito assistências e conquistou a Taça Rio de 2023.
Depois da passagem pelo Glorioso, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. No clube, participou de um dos momentos mais importantes da história da equipe ao integrar o elenco campeão do Campeonato Russo de 2024/25, título inédito da equipe.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.