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São Paulo estuda novos cenários para jogos fora do Morumbis

Tricolor estuda cenários para jogos que terão que acontecer longe do Morumbis

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/07/2026 14:54
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São Paulo em campo
São Paulo em campo pela Sul-Americana (Foto: Diogo Oliveira/Código 19/Folhapress)

O São Paulo segue estudando alternativas para mandar seus jogos fora do Morumbi durante a sequência de shows prevista para o estádio. Com partidas que devem ser afetadas já em julho, após a pausa da Copa do Mundo, a diretoria trabalha com a possibilidade de atuar longe da capital paulista.

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    • O Lance! apurou que dois cenários são avaliados pelo clube. O mais provável, neste momento, é o estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, muito pela boa relação entre o Tricolor e o Red Bull Bragantino. Outra possibilidade em análise é a Vila Belmiro.

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    Na última temporada, a casa do Santos foi a principal alternativa para os jogos disputados fora do Morumbi, principalmente na reta final do ano. Internamente, porém, a avaliação foi de que a distância da capital dificultou a presença da torcida tricolor, que já vai em menos peso em jogos longes do Morumbis.

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    Entre as opções em São Paulo, o Canindé aparece como o principal candidato. No entanto, o estádio enfrenta um obstáculo: a ausência do sistema de impedimento semiautomático, tecnologia exigida para partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso faz com que, hoje, mandar os jogos no interior siga sendo o cenário mais viável.

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    O São Paulo tem o Pacaembu no radar. Porém, o estádio surgiria como uma alternativa para um futuro mais distante, pensando em um cenário no ano que vem. Neste ano, o uso do estádio seria algo mais remoto ainda.

    Neste mês, do dia 17 a 24 de julho, o São Paulo recebe uma sequência de shows do cantor pop Harry Styles. Isso deve impedir o Morumbis de receber o jogo marcado para o dia 22 de julho, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

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