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São Paulo adia pela segunda vez reunião com oposição e lideranças

Movimentação começou após a saída de Rui Costa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
01/07/2026 17:26
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Bandeirinha do São Paulo
São Paulo adiou mais uma vez a reunião (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

O São Paulo voltou a cancelar uma reunião com representantes da oposição, lideranças e comissão técnica por falta de quórum. O encontro, que estava marcado para esta quarta-feira (1º), no SuperCT, não aconteceu devido à ausência de dois integrantes do grupo oposicionista. O Lance! apurou que foram chamados conselheiros tanto da oposição quanto da Situação.

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    • A reunião contaria com a presença do presidente Harry Massis, do gerente esportivo Rafinha e da comissão técnica. O objetivo era apresentar o planejamento do departamento de futebol e ampliar o diálogo entre a diretoria e as lideranças dos grupos de conselheiros do clube.

    Esta foi a segunda tentativa frustrada de promover o encontro. A primeira reunião havia sido agendada para a última sexta-feira (26), mas também precisou ser cancelada pelo mesmo motivo: a ausência de representantes da oposição.

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    A iniciativa foi criada pela diretoria para aproximar diferentes setores do São Paulo da rotina do futebol, permitindo que conselheiros acompanhassem de perto o planejamento esportivo e participassem de discussões sobre o futuro da área.

    Após dois cancelamentos consecutivos, o clube avalia encerrar a iniciativa. Até o momento, não há uma nova data prevista para a realização da reunião. A ideia deste encontro seria amenizar a crise política vivida pelo clube. Os encontros deveriam reunir lideranças, integrantes da comissão técnica e conselheiros considerados estratégicos para o planejamento da instituição. A iniciativa ganhou força após a saída de Rui Costa do cargo de diretor executivo de futebol.

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    Massis iria se reunir com conselheiros, comissão e diretoria no SuperCT (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

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    Entenda o momento político do São Paulo

    A saída de Rui Costa aconteceu após um período de forte pressão interna, que se intensificou principalmente depois da demissão de Hernán Crespo, em abril. A mudança no comando do futebol gerou desgaste nos bastidores e aumentou as cobranças sobre a gestão do clube.

    Parte dessa pressão também recaía sobre Harry Massis, que assumiu a presidência após a renúncia de Julio Casares, em meio ao processo de impeachment enfrentado pelo então mandatário no início do ano. A decisão pela saída de Rui Costa foi tomada no fim da última semana.

    O cenário político do São Paulo ganha ainda mais relevância por se tratar de um ano eleitoral. Embora os candidatos ainda não tenham sido oficialmente definidos, diferentes grupos políticos já iniciaram movimentações nos bastidores visando a disputa pelo comando do clube.

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