Relação entre Arboleda e São Paulo se desgasta, e rescisão pode se aproximar; entenda

Arboleda segue "sumido", e a relação com o São Paulo se desgasta ainda mais. O zagueiro não se apresenta desde sexta-feira e está no Equador. O Lance! ouviu pessoas próximas ao jogador para entender a situação.

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Relacionado para a partida de sábado (4), contra o Internacional, o defensor acabou cortado após não se reapresentar. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

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Arboleda, zagueiro do São Paulo, está no Equador desde a última sexta-feira (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo pode rescindir por justa causa

Apesar de ser o jogador há mais tempo no elenco atual do São Paulo, o "desaparecimento" de Arboleda pode resultar em uma rescisão por justa causa. O Lance! apurou que o contato com o zagueiro é difícil neste momento e que ainda não houve conversa entre as partes para definir o futuro do equatoriano.

Com contrato até 2027, a passagem de Arboleda pelo clube também foi marcada por episódios extracampo, incluindo questões financeiras. O defensor chegou a acumular dívidas e enfrentou risco de penhora de bens. A reportagem teve acesso a números de processos que envolvem atrasos de aluguel e pendências com uma agência de marketing e de agenciamento esportivo. Na renovação contratual, em 2024, o São Paulo chegou a auxiliá-lo na quitação de parte desses valores.

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Diante do cenário atual, a rescisão por justa causa é considerada uma possibilidade. Por outro lado, uma eventual negociação também não está descartada, especialmente pelo viés financeiro. Arboleda está no São Paulo desde 2017.