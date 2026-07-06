Jordan Henderson sofre grave lesão durante comemoração da Inglaterra
Volante se machucou após a vitória da Inglaterra sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
A classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 terminou com uma notícia preocupante. O volante Jordan Henderson sofreu uma grave lesão durante a comemoração da vitória por 3 a 2 sobre o México e pode desfalcar a seleção inglesa na sequência do torneio.
México x Inglaterra: veja melhores momentos de jogo das oitavas de final da Copa do Mundo
Noruega x Inglaterra: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo
Dê suas notas: Bellingham brilha, e Inglaterra elimina o México
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O incidente aconteceu logo após o apito final, quando os jogadores foram ao setor ocupado pelos torcedores ingleses para celebrar a classificação. Enquanto cantava com os companheiros, Henderson tentou ultrapassar as placas de publicidade que cercavam o gramado, perdeu o equilíbrio e caiu de forma brusca.
A queda provocou uma séria lesão no punho. Henderson recebeu atendimento ainda no gramado, deixou o estádio de maca e foi encaminhado a um hospital na Cidade do México para a realização de exames.
Ex-diretor do Sportv analisa cobertura do canal na Copa: 'Muito triste'
Noruega x Inglaterra: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo
Raphael Claus vira assunto após decisão polêmica da Fifa: 'Não apita mais'
Thomas Tuchel atualiza situação de Henderson
Em entrevista após a partida, o técnico Thomas Tuchel demonstrou preocupação com o quadro clínico de Henderson e afirmou que a lesão parece ser grave.
Embora Henderson não tenha entrado em campo diante do México, o volante é uma das principais lideranças do elenco inglês e exerce papel importante nos bastidores da seleção. A expectativa agora é pela divulgação dos exames, que definirão a gravidade da contusão e o tempo de recuperação.
Caso seja confirmada uma lesão mais séria, Henderson poderá ficar fora do restante da Copa do Mundo, o que representaria uma baixa significativa para a Inglaterra, especialmente pela experiência do jogador em competições internacionais.
O acidente chamou a atenção por ocorrer fora das quatro linhas. Lesões em comemorações são raras no futebol, e o caso repercutiu rapidamente entre torcedores e na imprensa internacional.
A vitória sobre o México colocou a Inglaterra entre as oito melhores seleções do Mundial. A equipe agora se prepara para enfrentar a Noruega nas quartas de final, mas aguarda com ansiedade o resultado dos exames médicos de Henderson.
A comissão técnica acompanha a evolução do atleta e espera um diagnóstico definitivo nas próximas horas. Até lá, a presença do volante no restante da competição permanece uma incógnita.
Quando será o próximo jogo da Inglaterra?
Após eliminar o México nas oitavas de final, a Inglaterra enfrentará a Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no próximo sábado (11), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. O confronto vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Seleção Brasileira
Última Copa? Veja jogadores que podem ter encerrado ciclo na SeleçãoHá 56 minutos
Copa do Mundo 2026
França mantém esperança por retorno de peça-chave contra o MarrocosHá 1 hora
Fora de Campo
Casagrande detona campanha do Brasil após queda para Noruega: 'Péssima'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Hat-trick, título e tabu: o retrospecto de Cristiano Ronaldo diante da EspanhaHá 1 hora
Seleção Brasileira
Haaland encerra ciclo marcado por erros de gestão e disputas de poder na CBFHá 1 hora
Fora de Campo
Felipe Melo aponta culpa pela queda do Brasil na Copa e desabafa: 'Sem vergonha'Há 1 hora
Mais LANCE!