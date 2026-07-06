Jordan Henderson sofre grave lesão durante comemoração da Inglaterra Volante se machucou após a vitória da Inglaterra sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Inglaterra enfrenta a Noruega nas quartas de final; exame de Henderson é esperado

A classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 terminou com uma notícia preocupante. O volante Jordan Henderson sofreu uma grave lesão durante a comemoração da vitória por 3 a 2 sobre o México e pode desfalcar a seleção inglesa na sequência do torneio.

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O incidente aconteceu logo após o apito final, quando os jogadores foram ao setor ocupado pelos torcedores ingleses para celebrar a classificação. Enquanto cantava com os companheiros, Henderson tentou ultrapassar as placas de publicidade que cercavam o gramado, perdeu o equilíbrio e caiu de forma brusca.

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A queda provocou uma séria lesão no punho. Henderson recebeu atendimento ainda no gramado, deixou o estádio de maca e foi encaminhado a um hospital na Cidade do México para a realização de exames.

Thomas Tuchel atualiza situação de Henderson

Em entrevista após a partida, o técnico Thomas Tuchel demonstrou preocupação com o quadro clínico de Henderson e afirmou que a lesão parece ser grave.

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Embora Henderson não tenha entrado em campo diante do México, o volante é uma das principais lideranças do elenco inglês e exerce papel importante nos bastidores da seleção. A expectativa agora é pela divulgação dos exames, que definirão a gravidade da contusão e o tempo de recuperação.

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, falou da grave lesão de Henderson. (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

Caso seja confirmada uma lesão mais séria, Henderson poderá ficar fora do restante da Copa do Mundo, o que representaria uma baixa significativa para a Inglaterra, especialmente pela experiência do jogador em competições internacionais.

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O acidente chamou a atenção por ocorrer fora das quatro linhas. Lesões em comemorações são raras no futebol, e o caso repercutiu rapidamente entre torcedores e na imprensa internacional.

A vitória sobre o México colocou a Inglaterra entre as oito melhores seleções do Mundial. A equipe agora se prepara para enfrentar a Noruega nas quartas de final, mas aguarda com ansiedade o resultado dos exames médicos de Henderson.

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A comissão técnica acompanha a evolução do atleta e espera um diagnóstico definitivo nas próximas horas. Até lá, a presença do volante no restante da competição permanece uma incógnita.

Quando será o próximo jogo da Inglaterra?

Após eliminar o México nas oitavas de final, a Inglaterra enfrentará a Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no próximo sábado (11), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. O confronto vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

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