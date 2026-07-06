logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jordan Henderson sofre grave lesão durante comemoração da Inglaterra

Volante se machucou após a vitória da Inglaterra sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/07/2026 07:47
Favorite o Lance! no Google
Henderson comemorando classificação diante do México na Copa do Mundo
Henderson sofreu grave lesão durante comemoração da Inglaterra. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Jordan Henderson sofreu lesão grave após vitória sobre o México
Lesão ocorreu durante comemoração, resultando em atendimento médico
Inglaterra enfrenta a Noruega nas quartas de final; exame de Henderson é esperado
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 terminou com uma notícia preocupante. O volante Jordan Henderson sofreu uma grave lesão durante a comemoração da vitória por 3 a 2 sobre o México e pode desfalcar a seleção inglesa na sequência do torneio.

  • Jude Bellingham comemora classificação da Inglaterra para as quartas de final ao lado de companheiros

    México x Inglaterra: veja melhores momentos de jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Haaland comemora o gol marcado na vitória da Noruega sobre o Brasil

    Noruega x Inglaterra: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 31 minutos
  • Bellingham e Kane comemoram o primeiro gol inglês sobre o México

    Dê suas notas: Bellingham brilha, e Inglaterra elimina o México

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O incidente aconteceu logo após o apito final, quando os jogadores foram ao setor ocupado pelos torcedores ingleses para celebrar a classificação. Enquanto cantava com os companheiros, Henderson tentou ultrapassar as placas de publicidade que cercavam o gramado, perdeu o equilíbrio e caiu de forma brusca.

    continua após a publicidade

    A queda provocou uma séria lesão no punho. Henderson recebeu atendimento ainda no gramado, deixou o estádio de maca e foi encaminhado a um hospital na Cidade do México para a realização de exames.

  • Raul Costa Jr (de vermelh), ex-diretor do Sportv

    Ex-diretor do Sportv analisa cobertura do canal na Copa: 'Muito triste'

    Fora de Campo
    Há 7 horas
  • Haaland comemora o gol marcado na vitória da Noruega sobre o Brasil

    Noruega x Inglaterra: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 31 minutos
  • Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Raphael Claus vira assunto após decisão polêmica da Fifa: 'Não apita mais'

    Fora de Campo
    Há 7 horas

    • Thomas Tuchel atualiza situação de Henderson

    Em entrevista após a partida, o técnico Thomas Tuchel demonstrou preocupação com o quadro clínico de Henderson e afirmou que a lesão parece ser grave.

    continua após a publicidade

    Embora Henderson não tenha entrado em campo diante do México, o volante é uma das principais lideranças do elenco inglês e exerce papel importante nos bastidores da seleção. A expectativa agora é pela divulgação dos exames, que definirão a gravidade da contusão e o tempo de recuperação.

    Thomas Tuchel concede entrevista antes do confronto contra o México.
    Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, falou da grave lesão de Henderson. (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

    Caso seja confirmada uma lesão mais séria, Henderson poderá ficar fora do restante da Copa do Mundo, o que representaria uma baixa significativa para a Inglaterra, especialmente pela experiência do jogador em competições internacionais.

    continua após a publicidade

    O acidente chamou a atenção por ocorrer fora das quatro linhas. Lesões em comemorações são raras no futebol, e o caso repercutiu rapidamente entre torcedores e na imprensa internacional.

    A vitória sobre o México colocou a Inglaterra entre as oito melhores seleções do Mundial. A equipe agora se prepara para enfrentar a Noruega nas quartas de final, mas aguarda com ansiedade o resultado dos exames médicos de Henderson.

    continua após a publicidade

    A comissão técnica acompanha a evolução do atleta e espera um diagnóstico definitivo nas próximas horas. Até lá, a presença do volante no restante da competição permanece uma incógnita.

    Quando será o próximo jogo da Inglaterra?

    Após eliminar o México nas oitavas de final, a Inglaterra enfrentará a Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no próximo sábado (11), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. O confronto vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Seleção Brasileira

    Última Copa? Veja jogadores que podem ter encerrado ciclo na Seleção

    Há 56 minutos
    Didier Deschamps com a mão na boca

    Copa do Mundo 2026

    França mantém esperança por retorno de peça-chave contra o Marrocos

    Há 1 hora
    Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil

    Fora de Campo

    Casagrande detona campanha do Brasil após queda para Noruega: 'Péssima'

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Hat-trick, título e tabu: o retrospecto de Cristiano Ronaldo diante da Espanha

    Há 1 hora
    Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega

    Seleção Brasileira

    Haaland encerra ciclo marcado por erros de gestão e disputas de poder na CBF

    Há 1 hora
    Felipe Melo dispara contra convocação de defensor do Flamengo (Foto: Reprodução Sportv)

    Fora de Campo

    Felipe Melo aponta culpa pela queda do Brasil na Copa e desabafa: 'Sem vergonha'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (06/07/2026)

    Montagem com jogadores do Atlético-MG na Copa do Mundo

    Como foram os jogadores do Atlético na Copa? Veja o balanço completo

    Loog da Copa do Mundo

    Técnico deixa comando de seleção após eliminação na Copa do Mundo

    Lamine Yamal, da Espanha (lado esquerdo), e Cristiano Ronaldo, de Portugal (lado direito).

    Espanha e Portugal protagonizam o duelo mais valioso até as oitavas da Copa; entenda

    Ademir de Menezes (Foto: Reprodução)

    Artilheiro da Copa de 1950: Ademir de Menezes, do Brasil

    Neto durante o programa Donos da Bola da Band

    Neto ironiza eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    Jude Bellingham comemora classificação da Inglaterra para as quartas de final ao lado de companheiros

    México x Inglaterra: veja melhores momentos de jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Veja o chaveamento da Copa após derrota do Brasil e vitória da Inglaterra

    Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Tuchel projeta duelo contra Noruega na Copa: 'Simples assim'