Ex-diretor do Sportv analisa cobertura do canal na Copa: 'Muito triste' Raul Costa Jr desabafou sobre o assunto nas redes sociais

Ex-diretor do Sportv, Raul Costa Jr não escondeu a insatisfação com a cobertura do canal durante a Copa do Mundo. Responsável pela operação de grandes torneios, como a Copa do Mundo de 2016 e a Olimpíada de 2016, o jornalista usou as redes sociais para tecer algumas críticas ao canal fechado da Globo.

- Até agora eu estava em silêncio, mas vendo o que estou vendo não posso ficar quieto. Muito triste por terem destruído o Sportv. O canal que ficou 24 horas no ar com cobertura da Copa 2014, que produziu o melhor programa olímpico de 2016 (segundo premiação do comitê olímpico internacional), tem presença irrelevante na Copa 2026. A que ponto chegamos. O Sportv estava com a base e a estrutura para ser a ponta de lança na renovação da Globo. Tínhamos bons projetos, uma equipe altamente qualificada e processos consolidados. Os talentos eram selecionados em todo país e já se ofereciam para o canal que era reconhecido como polo de desenvolvimento de craques. Era só ir ajustando e melhorando o produto e os processos. Era só manter acesa a chama da mobilização daquela equipe maravilhosa - começou Raul.

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- A marca Sportv era muito querida por todos, como mostravam as pesquisas, e o canal cumpria o papel de ser alternativa para que não gostava da Globo. E agora? Para reconstruir será difícil. Mesmo que consigam negociar a volta da exclusividade da Copa para a Globo, sempre ficará a imagem da "vitória" pela força e não pelo talento. Existem caminhos que precisam ser pensados de uma perspectiva diferente da atual. O que não dá é pra manter este modelo. Repetir o atual padrão de cobertura na Olimpíada de 2028 colocará o Sportv em um caminho sem volta - completou.

O Sportv montou uma estrutura na Times Square, em Nova York, onde exibe o "Seleção Copa", principal programa da grade durante o Mundial. O canal apostou na cobertura com vários ex-jogadores, como Felipe Melo, Renato Augusto, Paulo Nunes e D'Alessandro. Outras atrações como o "Partiu Copa", "Radar da Seleção" e o tradicional "Troca de Passes".

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A Globo abriu mão dos direitos de transmissão totais da Copa do Mundo e abriu brecha para a CazéTV, que comprou todos os jogos do torneio. Com isso, a emissora líder de audiência exibe só metade da competição na TV aberta e na TV fechada (Sportv). A getv também mostra algumas partidas do torneio dentro de outras plataformas, como o Globoplay.

Publicação de Raul Costa Jr nas redes sociais (Foto: Reprodução)

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