Presságio? Victor Sá teve sonho com o Morumbis antes de assinar com o São Paulo Victor Sá foi anunciado nesta semana pelo São Paulo

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Victor Sá revelou ter vivido uma situação curiosa antes de acertar com o São Paulo. Anunciado nesta semana como o primeiro reforço do clube nesta janela de transferências, a pedido do técnico Dorival Júnior, o atacante contou que teve um sonho que acabou sendo visto como um presságio.

Antes mesmo da negociação ser concluída, ele sonhou que marcava um gol no Morumbi. Victor compartilhou a experiência com o pai, e, pouco tempo depois, as conversas avançaram até a assinatura do contrato. No seu anúncio, o São Paulo divulgou o áudio no qual o pai do jogador comemora o acerto e relembra o sonho em questão.

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- Oi, filho. Parece que está para acontecer. Você lembra que um tempo atrás você me falou que teve um sonho, que você estava fazendo um gol no Morumbis. Agora está próximo. Realiza o sonho do seu pai, veste a camisa do São Paulo - disse o pai, tempos antes do contrato ser fechado.

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira (1) a contratação do atacante Victor Sá, de 32 anos, para reforçar o elenco na sequência da temporada. Livre no mercado após o fim de seu contrato com o Krasnodar, da Rússia, o jogador assinou vínculo com o Tricolor até 31 de dezembro de 2029.

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Victor Sá foi anuciado pelo São Paulo (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Quem é Victor Sá, novo atacante do São Paulo?

Natural de São José dos Campos (SP), João Victor Santos Sá iniciou a formação nas categorias de base do Primeira Camisa e do Palmeiras antes de estrear como profissional pelo São José dos Campos FC. Ainda no futebol paulista, também defendeu o União São João de Araras por empréstimo.

O desempenho no interior de São Paulo abriu as portas para Victor Sá no futebol europeu. Contratado pelo Kapfenberger SV, da Áustria, o atacante viveu duas temporadas de destaque. Em 2016/17, marcou 21 gols em 34 partidas e terminou como artilheiro da Copa da Áustria, com sete gols.

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As boas atuações renderam transferência para o LASK Linz, onde manteve o alto nível. Na temporada 2018/19, balançou as redes 20 vezes, distribuiu sete assistências em 34 jogos e voltou a terminar como artilheiro da Copa da Áustria, desta vez com seis gols.

Após o sucesso na Áustria, Victor Sá foi contratado pelo Wolfsburg, da Alemanha, onde permaneceu por duas temporadas. Em seguida, transferiu-se para o Al Jazira, conquistando a Supercopa dos Emirados Árabes Unidos de 2021.

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O atacante retornou ao futebol brasileiro em 2022 para defender o Botafogo. Pelo clube carioca, disputou 94 partidas, marcou dez gols, deu oito assistências e conquistou a Taça Rio de 2023.

Depois da passagem pelo Glorioso, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. No clube, participou de um dos momentos mais importantes da história da equipe ao integrar o elenco campeão do Campeonato Russo de 2024/25, título inédito da equipe.

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