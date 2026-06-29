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Calleri torce pelo Brasil caso Argentina não conquiste a Copa: 'Gostaria que fosse com Neymar'

Atacante argentino elogia Neymar e aponta Messi como artilheiro da Copa

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/06/2026 13:48
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Calleri, atacante do São Paulo
SP - BRAGANCA PAULISTA - 20/11/2024 - BRASILEIRO A 2024, BRAGANTINO X SAO PAULO - Calleri jogador do Sao Paulo DESFACA O SAO PAULO durante chegada da equipe para partida contra o Bragantino no estadio Nabi Abi Chedid pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Joisel Amaral/AGIF

Mesmo sendo argentino, o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, revelou que torceria pelo Brasil caso a Argentina não conquiste o título da Copa do Mundo. Em entrevista ao videocast Offside, da CONMEBOL, o jogador afirmou que gostaria de ver Neymar levantar a taça e saiu em defesa do camisa 10 da Seleção Brasileira.

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    • Ao responder quem gostaria de ver campeão caso a Argentina não vença o Mundial, Calleri foi direto.

    — Como argentino que mora há muito tempo no Brasil, se a Argentina não for campeã da Copa do Mundo, eu gostaria que fosse o Brasil com Neymar.

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    O atacante também afirmou que considera Neymar um jogador injustamente criticado e contou que o brasileiro foi o único atleta por quem já pagou ingresso para assistir a uma partida.

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    — Acho o Neymar muito criticado. Eu paguei ingresso para vê-lo. Eu não fiz isso por mais ninguém, acho que só por Neymar.

    Na sequência, Calleri reforçou a admiração pelo craque brasileiro e disse que gostaria de vê-lo conquistar o principal título da carreira.

    — Como jogador, eu gostaria muito que o Brasil fosse campeão com Neymar em campo.

    Apesar dos elogios ao rival sul-americano, o atacante manteve a confiança na seleção argentina ao responder às perguntas rápidas do programa. Para Calleri, a campeã da Copa será a Argentina, enquanto Messi terminará o torneio como artilheiro.

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    RJ - RIO DE JANEIRO - 18/04/2026 - BRASILEIRO A 2026, VASCO X SAO PAULO - Calleri jogador do Sao Paulo comemora gol durante partida contra o Vasco no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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