Ex-São Paulo acerta com time da Turquia Jogador pediu para sair do São Paulo após ameaças

Matheus Dória, que deixou o São Paulo recentemente, acertou com o Batman Petrolspor, da segunda divisão da Turquia. O jogador foi anunciado oficialmente.

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O jogador rescindiu com o São Paulo, por vontade própria, em maio deste ano. O jogador tinha contrato até o fim de 2027 e chega à Turquia após ficar livre no mercado.

Dória em anúncio do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Relembre como foi a saída de Dória

Dória comunicou à diretoria seu desejo de deixar o Tricolor na reapresentação do elenco após o empate por 1 a 1 com Millionarios-COL, pela Sul-Americana. Nesta partida, o zagueiro cometeu uma falha no gol do adversário, além de um pênalti, desperdiçado pelo rival.

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Os dirigentes buscaram alternativas para manter Dória integrado ao clube, mas o zagueiro foi firme no pedido e manteve a posição de deixar o Tricolor. Diante do cenário, a equipe chegou a um acordo com o staff do jogador, formalizou a rescisão contratual e o defensor abriu mão de todos os valores relativos ao seu vínculo contratual.

Dessa forma, o São Paulo não precisará desembolsar nada na saída de Dória. O clube agradeceu o zagueiro pelo período jogado e pela dedicação durante sua segunda passagem na equipe. No fim do comunicado, o Tricolor ainda se solidarizou com o atleta diante dos ataques sofridos por ele e por familiares nas redes sociais.

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Dória foi apresentado pelo São Paulo em janeiro de 2026 e chegou para sua segunda passagem pelo Tricolor uma década depois de atuar pelo clube. Desta vez, disputou apenas 11 jogos pelo Tricolor e marcou um gol. O jogador fez a maior parte da sua carreira no futebol mexicano, com as camisas do Santos Laguna e Atlas. Mas também atuou pelo Olympique de Marselha, na França, Granada, na Espanha, e Yeni Malatyaspor, da Turquia.