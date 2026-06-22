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Mudou? São Paulo reabre discussão sobre futuro de Arboleda

Zagueiro deve conversar para definir seus próximos passos

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
22/06/2026 11:11
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Arboleda irá conversar com todas as partes envolvidas (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
Arboleda irá conversar com todas as partes envolvidas (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

O São Paulo deve ter uma nova conversa com Robert Arboleda. Com a saída de Rui Costa do cargo de diretor executivo de futebol, o Tricolor pode voltar a avaliar o futuro do jogador. A informação foi apurada pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

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    • Antes, o posicionamento da diretoria era de que um retorno e uma reintegração de Arboleda ao elenco eram algo fora de cogitação, com o assunto considerado encerrado. Agora, o cenário é outro. O Lance! apurou que a situação voltou a ser debatida após o clube não encontrar um destino para o atleta.

    Arboleda chegou a ser sondado pelo Santos, mas as negociações não avançaram. Por conta disso, a estratégia adotada passou a ser diferente.

    O elenco se reapresentou na última semana, em 17 de junho. Arboleda havia informado que viajaria ao Equador durante o período de férias e foi liberado para estender sua permanência no país. Agora, retorna ao Brasil no início desta semana. A intenção é que, antes de qualquer definição, o assunto seja discutido com todas as partes envolvidas.

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    Antes da pausa, Arboleda tinha sinalizado o pedido de ser reintegrado, pelo menos aos treinos. Antes, muito da decisão passava nas mãos de Rui Costa.

    Arboleda zagueiro São Paulo
    Arboleda estava treinando separado (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Relembre a polêmica com Arboleda

    Arboleda estava relacionado para um jogo que aconteceu no dia 4 de abril, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O defensor acabou cortado após não se apresentar, sem justificativas. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

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    A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

    Neste período de tempo, o zagueiro foi flagrado em festas, eventos sociais e até mesmo em um jogo de futebol no país.

    Exatamente um mês depois, retornou ao SuperCT. Pensando pelo lado jurídico e em não perder dinheiro, o São Paulo optou por deixá-lo treinando, mas em horário separado.

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