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São Paulo conta com evolução de lesionados antes da volta aos jogos

São Paulo volta a jogar no dia 22 de julho, em decisão da Copa do Brasil

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
29/06/2026 08:03
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Sabino lesionado
Sabino deixando o gramado lesionado (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo

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O São Paulo está treinando no SuperCT há mais de dez dias. Em busca de um retorno tranquilo na temporada, o clube aposta na recuperação de jogadores que iniciaram a pausa para a Copa do Mundo entregues ao departamento médico.

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    • Entre eles está Sabino. O Tricolor ainda busca um zagueiro no mercado e trabalha para recompor o setor, enquanto reintegra Arboleda ao elenco. Paralelamente, o clube espera ter Sabino novamente à disposição o quanto antes. Durante as férias, o defensor seguiu cumprindo seu cronograma de recuperação no CT da Barra Funda. Em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, voltou a correr no gramado nos últimos dias e segue evoluindo.

    Na partida contra o Remo, último compromisso do São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo, Luciano, Cauly, Sabino e Lucas Moura foram desfalques. Luciano e Cauly já estão recuperados e voltaram a ficar à disposição da comissão técnica. Já Lucas Moura inspira mais cautela e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

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    O atleta Tricolor tem previsão de retorno somente para temporada de 2027 (Foto: Reprodução/X/LucasMoura)
    Lucas Moura sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles (Foto: Reprodução/X/LucasMoura)

    Entenda qual a situação de Lucas Moura no momento

    Lucas Moura passou por uma cirurgia após ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita. Em tratamento, tem evoluído rápido. Tendo acompanhamento de especialistas, Lucas Moura também ficou no SuperCT durante o tratamento.

    No final da última semana, compartilhou nas redes sociais que seus médicos permitiram que ele voltasse a dirigir, o que segundo suas palavras, seria um bom sinal de avanço por conta do esforço que a atividade demanda. No mais, em um cenário "mais fechado", Lucas deve voltar a campo somente no final do ano. Existe a possibilidade de se recuperar mais rápido e estar disponível em novembro, mas toda cautela será adotada.

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    Com contrato até o final do ano, Lucas Moura não cogita aposentadoria. O Lance! ouviu de pessoas que acompanham o atleta de perto que ele quer voltar a jogar e pensa em renovar com o São Paulo.

    O São Paulo volta a jogar no dia 22 de julho, em decisão da Copa do Brasil contra o Athletico-PR.

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