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São Paulo toma decisão e oficializa reintegração de Arboleda

São Paulo emitiu comunicado oficial sobre o assunto

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
24/06/2026 15:47
Atualizado há 2 minutos
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Arboleda tem confiança de Dorival (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)
Arboleda tem confiança de Dorival (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Em comunicado oficial, o São Paulo explicou os motivos que levaram à reintegração de Robert Arboleda ao elenco principal. Segundo o clube, o zagueiro vinha cumprindo, desde o início de maio, um cronograma de atividades individualizadas, acompanhado por profissionais da equipe, com foco no aprimoramento físico.

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    • Ainda de acordo com a nota, o defensor recebeu uma sanção financeira proporcional ao período em que permaneceu afastado de suas atividades profissionais. Nos últimos dias, Arboleda também se reuniu com a diretoria, a comissão técnica e os demais jogadores do elenco, além de passar por avaliações internas.

    Após esse processo, o São Paulo entendeu que o atleta reúne condições para retornar à rotina do grupo. O clube afirmou que a decisão foi tomada após uma análise dos aspectos envolvidos no caso como um todo.

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    Contratado em 2017, Arboleda tem vínculo com o São Paulo até 31 de dezembro de 2027.

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    Arboleda com a camisa do São Paulo
    Arboleda voltará a treinar com o São Paulo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

    Veja a nota na íntegra

    O São Paulo Futebol Clube comunica que o zagueiro Arboleda retomou as atividades com o elenco. O atleta cumpria desde o início de maio um cronograma de atividades individualizadas sob a supervisão de profissionais do clube, visando ao aprimoramento físico, após receber sanção financeira compatível com o número de dias em que esteve ausente de suas atividades profissionais.

    Ao longo desta semana, Arboleda reuniu-se com a diretoria, a comissão técnica e o grupo de jogadores e passou por diversas avaliações, apresentando-se apto para a reinserção à rotina da equipe.

    Diante desse contexto, e após avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, o São Paulo entende que a reintegração é a medida mais adequada neste momento. O jogador chegou ao São Paulo em 2017 e possui contrato até 31 de dezembro de 2027.

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