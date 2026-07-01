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São Paulo faz proposta por Mikael, do CRB

Jogador despertou atenção do Tricolor

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
01/07/2026 20:24
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Mikael jogador do CRB
Jogador do CRB entrou na mira do São Paulo, mas proposta não agradou (Foto: Francisco Cedrim)

O São Paulo fez uma proposta por empréstimo para contratar Mikael, do CRB, mas a oferta foi recusada pelo clube alagoano. O Lance! apurou que os moldes da negociação não agradaram à diretoria, que não tem interesse em liberar o atacante sem uma compensação financeira.

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    • A intenção do Tricolor era contar com o artilheiro da Série B por empréstimo, seguindo a política adotada pelo clube nas últimas janelas de transferências. Em entrevista ao "ge", o presidente do CRB, Mário Marroquim, deixou claro que só aceita negociar Mikael em definitivo e estipulou o valor de dois milhões de euros para uma eventual venda.

    - Houve uma proposta, mas posso dizer que foi uma proposta indecente. O São Paulo quer levar o atleta por empréstimo, de graça, para fechar negócio no fim do ano, após o jogador atingir metas. O Mikael não precisa mais provar para ninguém a qualidade que tem - disparou Marroquim.

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    A postura do São Paulo no mercado segue conservadora. Em meio à delicada situação financeira, o clube prioriza contratações por empréstimo ou de jogadores livres, evitando investimentos elevados em aquisições definitivas. Até o momento, Arthur Sá é o único reforço anunciado para a sequência da temporada.

    Um dos destaques do CRB, Mikael é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com dez gols marcados.

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    Mikael jogador do CRB
    Mikael é destaque na Série B (Foto: Divulgação/ CRB)

    São Paulo só trouxe um reforço até o momento

    O São Paulo só anunciou um jogador até o momento. No caso, Victor Sá. O atleta foi anunciado nesta quarta-feira (1) após um pedido de Dorival Júnior. Após chegar ao fim do seu contrato com o Krasnodar, da Rússia, assinou e chegou sem o Tricolor precisar pagar nada.

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