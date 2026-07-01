São Paulo faz proposta por Mikael, do CRB
Jogador despertou atenção do Tricolor
O São Paulo fez uma proposta por empréstimo para contratar Mikael, do CRB, mas a oferta foi recusada pelo clube alagoano. O Lance! apurou que os moldes da negociação não agradaram à diretoria, que não tem interesse em liberar o atacante sem uma compensação financeira.
A intenção do Tricolor era contar com o artilheiro da Série B por empréstimo, seguindo a política adotada pelo clube nas últimas janelas de transferências. Em entrevista ao "ge", o presidente do CRB, Mário Marroquim, deixou claro que só aceita negociar Mikael em definitivo e estipulou o valor de dois milhões de euros para uma eventual venda.
- Houve uma proposta, mas posso dizer que foi uma proposta indecente. O São Paulo quer levar o atleta por empréstimo, de graça, para fechar negócio no fim do ano, após o jogador atingir metas. O Mikael não precisa mais provar para ninguém a qualidade que tem - disparou Marroquim.
A postura do São Paulo no mercado segue conservadora. Em meio à delicada situação financeira, o clube prioriza contratações por empréstimo ou de jogadores livres, evitando investimentos elevados em aquisições definitivas. Até o momento, Arthur Sá é o único reforço anunciado para a sequência da temporada.
Um dos destaques do CRB, Mikael é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com dez gols marcados.
Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais
Bélgica x Senegal: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
Bélgica pega quem na próxima fase da Copa do Mundo?
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
São Paulo só trouxe um reforço até o momento
O São Paulo só anunciou um jogador até o momento. No caso, Victor Sá. O atleta foi anunciado nesta quarta-feira (1) após um pedido de Dorival Júnior. Após chegar ao fim do seu contrato com o Krasnodar, da Rússia, assinou e chegou sem o Tricolor precisar pagar nada.
Tudo sobre
São Paulo
Reforço e preparação: como o São Paulo chega para o retorno do BrasileirãoHá 42 minutos
São Paulo
São Paulo adia pela segunda vez reunião com oposição e liderançasHá 2 horas
São Paulo
Comissão de Ética do São Paulo rejeita expulsão de Dedé e propõe suspensãoHá 3 horas
São Paulo
São Paulo anuncia contratação do atacante Victor SáHá 8 horas
São Paulo
São Paulo segue preparação para retorno do Brasileirão; veja programaçãoHá 11 horas
Copa do Mundo 2026
Calleri torce pelo Brasil caso Argentina não conquiste a Copa: 'Gostaria que fosse com Neymar'Há 2 dias
Mais LANCE!