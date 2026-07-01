São Paulo segue preparação para retorno do Brasileirão; veja programação Tricolor se prepara para jogo-treino contra o RB Bragantino e segue com treino todos os dias até sábado

O São Paulo realizou na tarde de terça-feira (30) o segundo treino da semana da equipe. Restando duas semanas para o recomeço do Campeonato Brasileiro, o Tricolor realiza ajustes sob o comando de Dorival Jr, que teve pouco tempo de treinamento em sua chegada ao clube antes da pausa para a Copa e, nesse período, poderá fazer trabalhos mais específicos com o elenco.

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O São Paulo retomou as atividades no último dia 18 de junho e, nesta semana, terá calendário completo de treinamentos no Super CT. Desde então, teve apenas um dia de folga, no dia 28 de junho. Antes do reinício do calendário do futebol nacional, o Tricolor terá um jogo-treino diante do RB Bragantino, que será realizado no próximo sábado (4), às 16h, em Bragança Paulista.

No treino de terça-feira, o técnico Dorival Jr. trabalhou em dois períodos, com foco em ajustes táticos da equipe. Iniciou com atividades de posse de bola e, na sequência, simulação de enfrentamento de ataque e defesa. A primeira parte das atividades finalizou com um jogo de 11 contra 11 com orientações específicas para movimentos ofensivos, além de sprints de corrida.

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Na parte da tarde, os preparadores físicos coordenaram um trabalho de força dos jogadores, tanto na academia quanto no gramado do Super CT. Para finalizar, Dorival voltou a comandar um jogo 11 contra 11, mas dessa vez em um espaço reduzido no campo.

Até o jogo-treino contra o RB Bragantino, o São Paulo fará mais duas sessões de treinamentos, uma nesta quinta-feira e outra na sexta, ambos marcados para a parte da manhã. No dia seguinte do jogo, no domingo, o elenco volta a ter folga.

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