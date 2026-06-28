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Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol

Relembre os japoneses que vieram ao Brasil e aproximaram as duas culturas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 09:30
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Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro
Keisuke Honda em campo pelo Botafogo (Foto: Vitor SIlva/Botafogo)

Ao longo das últimas décadas, Brasil e Japão, que se enfrentam nesta segunda-feira (29) pela primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo 2026, construíram uma relação cada vez mais próxima dentro do futebol. Se de um lado dezenas de brasileiros fizeram história no país asiático, do outro lado alguns jogadores japoneses cruzaram o oceano para atuar em clubes brasileiros, deixando suas marcas e ajudando a fortalecer essa conexão entre os dois países.

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    • O caso mais recente e de maior repercussão foi o de Keisuke Honda, que defendeu o Botafogo em 2020. Ídolo da seleção japonesa e com passagens por Milan, da Itália, e CSKA Moscou, da Rússia, o meia chegou cercado de expectativa, disputou 27 partidas, marcou três gols — o primeiro deles de pênalti, na estreia contra o Bangu — e deixou o clube no fim da temporada.

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    Honda e Jairzinho, um dos maiores ídolos da história do Botafogo, posam para foto
    Honda ao lado de Jairzinho, um dos maiores ídolos da história do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Antes dele, porém, outros japoneses já haviam escrito seus nomes na história do futebol brasileiro.

    Os irmãos Miura

    O principal deles é Kazuyoshi Miura, o lendário "Kazu". Antes de se tornar um dos maiores ídolos do futebol japonês e um dos jogadores profissionais mais velhos da história a entrar em campo, o atacante iniciou sua trajetória no Brasil durante os anos 1980. Passou por Santos, Palmeiras, Coritiba, CRB, Juventus-SP e XV de Jaú experiência que moldou seu estilo de jogo antes do retorno ao Japão, onde se transformou em uma lenda.

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    Seu irmão, Yasutoshi Miura, também teve passagem pelo Brasil. Atuou nas categorias de base e na equipe de aspirantes do Santos antes de voltar ao Japão para iniciar a carreira profissional. Hoje, segue ligado ao futebol como treinador.

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    O Santos, a "casa dos japoneses"

    Além dos irmãos Miura, o Santos recebeu outros atletas japoneses ao longo da história. Tomo Sugawara e Masakiyo Maezono também passaram pelo clube paulista, reforçando a ligação do Peixe com o futebol japonês.

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    O jogador que inspirou Oliver Tsubasa

    Outro nome marcante é Musashi Mizushima. Ainda criança, chamou a atenção de Pelé durante uma visita do Rei ao Japão e, por recomendação do Rei do Futebol, mudou-se para o Brasil aos 11 anos.

    Mizushima foi para as categorias de base do São Paulo, onde conquistou títulos e chegou a ser capitão das equipes juvenis. Sua trajetória inspirou o protagonista do famoso mangá e anime Captain Tsubasa (conhecido no Brasil como Super Campeões). Na obra, o São Paulo aparece representado pela equipe fictícia Brancos, por onde passa o protagonista durante sua carreira internacional.

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    Musashi Mizushima e Oliver Tsubasa
    Musashi Mizushima e Oliver Tsubasa (Foto: Reprodução)
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