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São Paulo organiza semana e terá dois jogos-treinos; veja adversários

Tricolor terá mais duas atividades neste estilo na semana

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/07/2026 15:34
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São Paulo e RB Bragantino fizeram um jogo-treino neste sábado (4)
São Paulo e RB Bragantino fizeram um jogo-treino neste sábado (4). (Foto: São Paulo/Divulgação)

O São Paulo divulgou o calendário da semana do clube, com dois jogos-treinos marcados para o próximo sábado. Até o momento, o Tricolor já realizou duas atividades semelhantes nesta intertemporada.

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    • No próximo sábado, São Paulo fará atividades contra a Primavera e outra para enfrentar o Santo André. A ideia da comissão técnica é montar uma equipe diferente para cada etapa. Assim, cada atleta poderá atuar por mais minutos em relação as últimas atividades que foram aplicadas neste estilo, nas quais as equipes eram trocadas em cada tempo.

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    Durante a semana, o Tricolor seguirá com a sua sequência de treinamentos. Em alguns dias, elas serão divididas, inclusive, em dois períodos.

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    • Segunda-feira (06/07)
      • 10h: Treino, SuperCT
    • Terça-feira (07/07)
      • 10h: Treino, SuperCT
    • 15h: Treino, SuperCT
    • Quarta-feira (08/07)
      • 15h: Treino, SuperCT
    • Quinta-feira (09/07)
      • 10h: Treino, SuperCT
    • Sexta-feira (10/07)
      • 10h: Treino, SuperCT
    • Sábado (11/07)
      • 10h: Jogo-treino, São Paulo x Primavera, SuperCT
    • 14h: Jogo-treino, São Paulo x São Bernardo, SuperCT
    • Domingo (12/07)
      • Dia livre.
    São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia
    São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia. (Foto: São Paulo/Divulgação)

    São Paulo disputou dois jogos-treinos até então

    O São Paulo disputou dois jogos-treinos até agora. O primeiro aconteceu na última semana, contra o Juventus da Mooca, na qual a equipe empatou por 2 a 2. Neste final de semana, enfrentou o Red Bull Bragantino, em uma atividade que também terminou empatada, mas sem gols.

    A atividade contou com a participação de quase todos os atletas do elenco do Tricolor, com a exceção dos lesionados, de alguns atletas da base e do novo reforço Victor Sá. Anunciado no começo da semana, o atacante de 32 anos permaneceu na capital paulista, onde fez trabalhos de aprimoramento físico. Nos próximos dias, é possível que já seja presença nestas etapas.

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