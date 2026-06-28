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Primeiro japonês a jogar no Brasil, ex-São Paulo inspirou Supercampeões

Jogador teve influência de Pelé e influenciou anime famoso

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
28/06/2026 19:31
Atualizado há 1 minutos
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Página do Supercampeões
Jogador teve passagem pelo São Paulo na história (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

Brasil e Japão se enfrentam em decisão que vale a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29). Mesmo que as equipes estejam separadas por continentes, existe uma ligação curiosa entre o Japão e um dos clubes brasileiros de maior relevância: o São Paulo.

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    • Antes de o futebol japonês se tornar algo consolidado, um garoto chamado Musashi Mizushima cruzou o oceano em busca do sonho de se tornar jogador profissional no Brasil. Mizushima se tornou, assim, o primeiro japonês a defender um clube em território nacional. Mas, além do papel nas quatro linhas, serviu de inspiração para a criação do protagonista do mangá Captain Tsubasa, conhecido no Brasil como Supercampeões.

    Supercampeões retratando o estádio do Morumbi
    Morumbi foi retratado na história (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

    Como foi a trajetória de Mizushima no Brasil?

    O mais curioso é que a história teve influência de Pelé. Em 1974, Pelé visitou Shizuoka para inaugurar uma escolinha de futebol. Durante a passagem, chamou a atenção para o talento de Musashi Mizushima e incentivou os pais do garoto a levá-lo ao Brasil para seguir carreira.

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    Em abril de 1975, aos 11 anos, Musashi desembarcou no país. Inicialmente, tentou uma vaga no Santos, mas, como o clube não possuía categoria para atletas da sua idade, foi encaminhado ao São Paulo por Zoca, irmão de Pelé.

    No Tricolor, o japonês foi aprovado na recém-criada Escola de Futebol Vicente Ítalo Feola e passou a integrar as categorias de base. Originalmente atacante, acabou sendo transformado em meio-campista. Por conta do seu desempenho, em um momento no qual todos os olhares dos fãs de futebol mundo afora se voltavam ao Brasil, a emissora japonesa TV Asahi passou a acompanhar sua rotina no país, exibindo reportagens sobre a evolução do jovem atleta. A exposição foi tanta que o jogador começou até mesmo a receber patrocínios, algo praticamente inédito no Japão.

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    Musashi na base do São Paulo
    Musashi jogou na equipe juvenil do São Paulo (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

    Em 1978, foi promovido ao Juvenil C do São Paulo mesmo tendo idade inferior à da categoria, um feito inédito na história do clube. Anos depois, naturalizou-se brasileiro e assinou seu primeiro contrato profissional.

    Musashi com patrocínios
    Jogador recebeu uma série de patrocínios na época (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

    Apesar da expectativa, Musashi fez apenas uma partida oficial pelo São Paulo, em um amistoso contra o Bragantino, em 1985. Mesmo com toda a expectativa, não conseguiu se firmar na equipe e passou por clubes como São Bento, Portuguesa e Santos antes de retornar ao Japão, onde defendeu Hitachi FC, atual Kashiwa Reysol, e All Nippon Airways FC, hoje Yokohama F. Marinos. Mas uma das maiores marcas de sua trajetória está na inspiração para o mangá que marcou gerações nas décadas de 1980 e 1990.

    Inspiração para o Supercampeões

    Criado por Yōichi Takahashi, Captain Tsubasa foi publicado entre 1981 e 1988 na revista Weekly Shōnen Jump, da Editora Shueisha. O mangá acompanha a trajetória de Tsubasa Ozora, um garoto japonês que sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Na primeira fase da história, o protagonista realiza um de seus principais objetivos ao conquistar uma vaga na seleção japonesa de base.

    Em 1994, após o bicampeonato mundial do Tricolor no Japão, a série ganha uma continuação denominada Captain Tsubasa: World Youth. Posteriormente, chegou ao Brasil chamada de "Supercampeões", em um anime que foi transmitido na extinta TV Manchete.

    Página do Supercampeões
    Jogador teve passagem pelo São Paulo na história (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

    O criador deixou claro em diversas entrevistas: Tsubasa Ozora, protagonista da história, era totalmente inspirado em Musashi Mizushima, ex-jogador do São Paulo.

    - O modelo do personagem principal, Tsubasa Ozora, é um jogador chamado Musashi Misuzhima. Ele foi para o Brasil para se tornar um profissional quando ainda não havia liga profissional no Japão. Li a autobiografia do jogador - disse em entrevista na época, resgatada pelo acervo histórico do São Paulo.

    Na continuação da obra, publicada nos anos 1990, Oliver Tsubasa se transfere justamente para o São Paulo, conquista o Campeonato Brasileiro e, posteriormente, segue para o Barcelona, consolidando a forte ligação da franquia com o clube paulista.

    Supercampeões São Paulo
    (Foto: Acervo São Paulo FC)

    Além de Oliver, outro ídolo são-paulino também serviu de inspiração na série. Raí deu origem ao personagem Radunga, reforçando a presença do São Paulo em uma das obras esportivas mais famosas da história dos mangás. E mesmo que anos atrás, a história sempre é relembrada pelos fãs e torcedores.

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