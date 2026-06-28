Primeiro japonês a jogar no Brasil, ex-São Paulo inspirou Supercampeões Jogador teve influência de Pelé e influenciou anime famoso

Brasil e Japão se enfrentam em decisão que vale a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29). Mesmo que as equipes estejam separadas por continentes, existe uma ligação curiosa entre o Japão e um dos clubes brasileiros de maior relevância: o São Paulo.

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Antes de o futebol japonês se tornar algo consolidado, um garoto chamado Musashi Mizushima cruzou o oceano em busca do sonho de se tornar jogador profissional no Brasil. Mizushima se tornou, assim, o primeiro japonês a defender um clube em território nacional. Mas, além do papel nas quatro linhas, serviu de inspiração para a criação do protagonista do mangá Captain Tsubasa, conhecido no Brasil como Supercampeões.

Morumbi foi retratado na história (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

Como foi a trajetória de Mizushima no Brasil?

O mais curioso é que a história teve influência de Pelé. Em 1974, Pelé visitou Shizuoka para inaugurar uma escolinha de futebol. Durante a passagem, chamou a atenção para o talento de Musashi Mizushima e incentivou os pais do garoto a levá-lo ao Brasil para seguir carreira.

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Intensidade do Japão liga alerta e desafia evolução da Seleção Brasileira na Copa

Em abril de 1975, aos 11 anos, Musashi desembarcou no país. Inicialmente, tentou uma vaga no Santos, mas, como o clube não possuía categoria para atletas da sua idade, foi encaminhado ao São Paulo por Zoca, irmão de Pelé.

No Tricolor, o japonês foi aprovado na recém-criada Escola de Futebol Vicente Ítalo Feola e passou a integrar as categorias de base. Originalmente atacante, acabou sendo transformado em meio-campista. Por conta do seu desempenho, em um momento no qual todos os olhares dos fãs de futebol mundo afora se voltavam ao Brasil, a emissora japonesa TV Asahi passou a acompanhar sua rotina no país, exibindo reportagens sobre a evolução do jovem atleta. A exposição foi tanta que o jogador começou até mesmo a receber patrocínios, algo praticamente inédito no Japão.

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Musashi jogou na equipe juvenil do São Paulo (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

Em 1978, foi promovido ao Juvenil C do São Paulo mesmo tendo idade inferior à da categoria, um feito inédito na história do clube. Anos depois, naturalizou-se brasileiro e assinou seu primeiro contrato profissional.

Jogador recebeu uma série de patrocínios na época (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

Apesar da expectativa, Musashi fez apenas uma partida oficial pelo São Paulo, em um amistoso contra o Bragantino, em 1985. Mesmo com toda a expectativa, não conseguiu se firmar na equipe e passou por clubes como São Bento, Portuguesa e Santos antes de retornar ao Japão, onde defendeu Hitachi FC, atual Kashiwa Reysol, e All Nippon Airways FC, hoje Yokohama F. Marinos. Mas uma das maiores marcas de sua trajetória está na inspiração para o mangá que marcou gerações nas décadas de 1980 e 1990.

Inspiração para o Supercampeões

Criado por Yōichi Takahashi, Captain Tsubasa foi publicado entre 1981 e 1988 na revista Weekly Shōnen Jump, da Editora Shueisha. O mangá acompanha a trajetória de Tsubasa Ozora, um garoto japonês que sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Na primeira fase da história, o protagonista realiza um de seus principais objetivos ao conquistar uma vaga na seleção japonesa de base.

Em 1994, após o bicampeonato mundial do Tricolor no Japão, a série ganha uma continuação denominada Captain Tsubasa: World Youth. Posteriormente, chegou ao Brasil chamada de "Supercampeões", em um anime que foi transmitido na extinta TV Manchete.

Jogador teve passagem pelo São Paulo na história (Foto: Acervo/ São Paulo FC)

O criador deixou claro em diversas entrevistas: Tsubasa Ozora, protagonista da história, era totalmente inspirado em Musashi Mizushima, ex-jogador do São Paulo.

- O modelo do personagem principal, Tsubasa Ozora, é um jogador chamado Musashi Misuzhima. Ele foi para o Brasil para se tornar um profissional quando ainda não havia liga profissional no Japão. Li a autobiografia do jogador - disse em entrevista na época, resgatada pelo acervo histórico do São Paulo.

Na continuação da obra, publicada nos anos 1990, Oliver Tsubasa se transfere justamente para o São Paulo, conquista o Campeonato Brasileiro e, posteriormente, segue para o Barcelona, consolidando a forte ligação da franquia com o clube paulista.

(Foto: Acervo São Paulo FC)

Além de Oliver, outro ídolo são-paulino também serviu de inspiração na série. Raí deu origem ao personagem Radunga, reforçando a presença do São Paulo em uma das obras esportivas mais famosas da história dos mangás. E mesmo que anos atrás, a história sempre é relembrada pelos fãs e torcedores.

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