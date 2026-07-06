Noruega x Inglaterra: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo
Equipes se enfrentam por uma vaga entre as quatro melhores equipes do torneio
Noruega e Inglaterra já sabem todos os detalhes da partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. A definição do confronto ocorreu após a vitória da equipe de Harry Kane sobre o México, pelas oitavas de final.
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A partida será disputada no próximo sábado (11), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. O confronto vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos
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Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo
A Noruega chega às quartas de final após uma vitória histórica sobre o Brasil. No primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, Haaland abriu o placar de cabeça e, na reta final, aproveitou a liberdade na entrada da área para finalizar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.
Na fase de grupos, a seleção norueguesa terminou na segunda colocação do Grupo I, após vencer Iraque e Senegal e perder para a França. Na segunda fase, passou pela Costa do Marfim.
A seleção inglesa, por sua vez, ficou com a liderança do Grupo L, após vencer Croácia e Panamá e empatar com Gana. Apesar da campanha invicta, a equipe não convenceu pelas atuações abaixo do esperado.
Na segunda fase da competição, a Inglaterra sofreu, mas venceu a RD Congo de virada por 2 a 1. Por fim, nas oitavas de final, bateu o México por 3 a 2.
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