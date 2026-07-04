São Paulo realiza jogo-treino contra o RB Bragantino; veja como foi Atividade faz parte da preparação do Tricolor antes do retorno da temporada; elenco folga neste domingo (5)

O São Paulo deu sequência à preparação para o retorno da temporada e realizou um jogo-treino contra o RB Bragantino na tarde deste sábado (4), em Atibaia, no Centro de Desenvolvimento e Performance do Massa Bruta. O confronto foi o segundo realizado pelo Tricolor durante a pausa da Copa do Mundo e tem como objetivo dar ritmo aos atletas e aprimorar as avaliações do técnico Dorival Jr.

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A atividade contou com a participação de quase todos os atletas do elenco do Tricolor, com a exceção dos lesionados, de alguns atletas da base e do novo reforço Victor Sá. Anunciado no começo da semana, o atacante de 32 anos permaneceu na capital paulista, onde fez trabalhos de aprimoramento físico.

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As Crias de Cotia Nicolas, Pedro Ferreira e Lucca não foram a Atibaia porque integraram a delegação do time sub-20. O trio disputou uma partida do Campeonato Paulista Sub-20 diante do XV de Piracicaba, em Santo André.

O São Paulo não divulgou o placar final do jogo-treino, mas detalhou que o formato da atividade foi o mesmo da partida contra o Juventus na última semana, realizada no SuperCT. O trabalho foi dividido em dois tempos de 45 minutos e não teve a distinção de titulares e reservas, permitindo que Dorival Jr. realizasse trocas durante a atividade.

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O jogo-treino finalizou a semana de atividades completas do São Paulo, com direito a trabalho em dois turnos na terça-feira. O elenco terá folga neste domingo e retoma a preparação na segunda-feira (6). O primeiro compromisso oficial do Tricolor no retorno da temporada será diante do Athletico-PR, no dia 22 de julho (quarta-feira), às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

São Paulo e RB Bragantino fizeram um jogo-treino neste sábado (4). (Foto: São Paulo/Divulgação)

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