logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

São Paulo realiza jogo-treino contra o RB Bragantino; veja como foi

Atividade faz parte da preparação do Tricolor antes do retorno da temporada; elenco folga neste domingo (5)

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
04/07/2026 20:34
Favorite o Lance! no Google
São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia
São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia. (Foto: São Paulo/Divulgação)

O São Paulo deu sequência à preparação para o retorno da temporada e realizou um jogo-treino contra o RB Bragantino na tarde deste sábado (4), em Atibaia, no Centro de Desenvolvimento e Performance do Massa Bruta. O confronto foi o segundo realizado pelo Tricolor durante a pausa da Copa do Mundo e tem como objetivo dar ritmo aos atletas e aprimorar as avaliações do técnico Dorival Jr.

  • Victor Sá foi contratado pelo São Paulo

    Nova contratação do São Paulo entra para o top dez de jogadores mais valiosos do elenco

    São Paulo
    Há 3 horas
  • victor sá anunciado pelo São Paulo

    Presságio? Victor Sá teve sonho com o Morumbis antes de assinar com o São Paulo

    São Paulo
    Há 2 horas
  • Karla Alves atua pelo São Paulo. (Reprodução/redes sociais)

    Karla Alves vê crescimento do São Paulo: ‘Somos uma equipe mais preparada’

    Futebol Feminino
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A atividade contou com a participação de quase todos os atletas do elenco do Tricolor, com a exceção dos lesionados, de alguns atletas da base e do novo reforço Victor Sá. Anunciado no começo da semana, o atacante de 32 anos permaneceu na capital paulista, onde fez trabalhos de aprimoramento físico.

    continua após a publicidade

    As Crias de Cotia Nicolas, Pedro Ferreira e Lucca não foram a Atibaia porque integraram a delegação do time sub-20. O trio disputou uma partida do Campeonato Paulista Sub-20 diante do XV de Piracicaba, em Santo André.

    O São Paulo não divulgou o placar final do jogo-treino, mas detalhou que o formato da atividade foi o mesmo da partida contra o Juventus na última semana, realizada no SuperCT. O trabalho foi dividido em dois tempos de 45 minutos e não teve a distinção de titulares e reservas, permitindo que Dorival Jr. realizasse trocas durante a atividade.

    continua após a publicidade
  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?

    Há 33 minutos
  • Mappé gritando na cara do goleiro do Paraguai, Orlando Gill

    Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e França

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos

    • O jogo-treino finalizou a semana de atividades completas do São Paulo, com direito a trabalho em dois turnos na terça-feira. O elenco terá folga neste domingo e retoma a preparação na segunda-feira (6). O primeiro compromisso oficial do Tricolor no retorno da temporada será diante do Athletico-PR, no dia  22 de julho (quarta-feira), às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    São Paulo e RB Bragantino fizeram um jogo-treino neste sábado (4)
    São Paulo e RB Bragantino fizeram um jogo-treino neste sábado (4). (Foto: São Paulo/Divulgação)

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Karla Alves atua pelo São Paulo. (Reprodução/redes sociais)

    Futebol Feminino

    Karla Alves vê crescimento do São Paulo: 'Somos uma equipe mais preparada'

    Há 1 hora
    Victor Sá foi contratado pelo São Paulo

    São Paulo

    Nova contratação do São Paulo entra para o top dez de jogadores mais valiosos do elenco

    Há 3 horas
    victor sá anunciado pelo São Paulo

    São Paulo

    Presságio? Victor Sá teve sonho com o Morumbis antes de assinar com o São Paulo

    Há 12 horas
    Caboclo posando em foto pela CBF

    São Paulo

    Possível candidatura de Rogério Caboclo causa incômodo nos bastidores do São Paulo

    Há 1 dia
    Mikael jogador do CRB

    São Paulo

    São Paulo faz proposta por Mikael, do CRB

    Há 3 dias
    Dorival no comando do SPFC

    São Paulo

    Reforço e preparação: como o São Paulo chega para o retorno do Brasileirão

    Há 3 dias
    Mais LANCE!
    Bandeirinha do São Paulo

    São Paulo adia pela segunda vez reunião com oposição e lideranças

    Dedé na época que estava no São Paulo

    Comissão de Ética do São Paulo rejeita expulsão de Dedé e propõe suspensão

    Victor Sá após receber prêmio atuando pelo Krasnodar

    São Paulo anuncia contratação do atacante Victor Sá

    São Paulo segue preparação para retorno do Brasileirão; veja programação

    Calleri, atacante do São Paulo

    Calleri torce pelo Brasil caso Argentina não conquiste a Copa: 'Gostaria que fosse com Neymar'

    Matheus Dória com camisa de time turco

    Ex-São Paulo acerta com time da Turquia

    Sabino lesionado

    São Paulo conta com evolução de lesionados antes da volta aos jogos

    Página do Supercampeões

    Primeiro japonês a jogar no Brasil, ex-São Paulo inspirou Supercampeões

    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

    Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol

    Escudo do São Paulo no estádio (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

    MP rejeita recurso do São Paulo e mantém investigação sobre possível gestão temerária

    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã

    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão

    Harry Massis posando em foto

    São Paulo terá reuniões com lideranças para debater futuro após saída de Rui Costa

    Matthew Broderick com a camisa do São Paulo

    Empresário que fala em SAF do São Paulo entrega camisa a astro de Hollywood

    Arboleda com a camisa do São Paulo

    São Paulo e Arboleda: como a história mudou e o zagueiro foi reintegrado