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Bobadilla é liberado pelo São Paulo e viaja ao Paraguai para tratamento antes da Copa

Jogador sentiu o joelho após uma dividida no treino de sexta-feira (22), no SuperCT

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 23/05/2026
21:58
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Bobadilla durante partida do São Paulo (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
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O meio-campista Bobadilla foi liberado pelo São Paulo para viajar ao Paraguai, seu país natal, neste sábado (23), para iniciar tratamento no joelho, após pancada sofrida no último treino da equipe, e já visando a convocação para a seleção na Copa do Mundo, segundo apurou o Lance!.

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O jogador e o clube conversaram e entenderam que o melhor seria o meio-campista já viajar, pois, em razão do incômodo no joelho, não entraria em campo nesta terça-feira (26), pela Sul-Americana, para enfrentar o Boston River, no Morumbis. A lesão não preocupa a ponto de o jogdor perder a Copa.

Bobadilla sentiu o local após uma dividida no treino de sexta-feira (22), no SuperCT, o último em preparação para enfrentar o Botafogo, em partida que aconteceu no Morumbis e terminou empatada por 1 a 1, pela 17ª rodada do Brasileirão. Deste duelo, no entanto, o paraguaio já era baixa por ter recebido o terceiro amarelo e, portanto, cumpriu suspensão.

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A convocação da Seleção Paraguaia está marcada para o dia 1° de junho e o jogador deve estar entre os convocados para o Mundial.

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SÃO PAULO, SP. 19.05.2026 - SÃO PAULO-MILLONARIOS - Bobadilla do São Paulo durante a partida contra o Millonarios-COL pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, no estádio do Morumbis, zona sul de São Paulo, nesta terça-feira, 19 de maio de 2026.(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
SÃO PAULO, SP. 19.05.2026 - SÃO PAULO-MILLONARIOS - Bobadilla do São Paulo durante a partida contra o Millonarios-COL pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, no estádio do Morumbis, zona sul de São Paulo, nesta terça-feira, 19 de maio de 2026.(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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