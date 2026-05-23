Dorival lamenta empate do São Paulo em casa e diz que 'instinto de proteção' atrapalhou

Após mais uma derrota sob seu comando, o técnico Dorival Júnior lamentou o fato de o São Paulo, mais uma vez, ceder o empate a um adversário, desta vez, o Botafogo, no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão. O treinador analisou o resultado e falou sobre o que deu errado para o time paulista.

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— Tivemos um primeiro tempo com quase 70% de posse, criando oportunidades. Fizemos o primeiro gol, como no jogo anterior, mas não conseguimos ampliar. Acredito que o Botafogo não tenha tido um chute no nosso gol no primeiro tempo. Na segunda etapa, foi outra situação, outra história. Talvez o momento faça a equipe querer se proteger e se resguardar de todas as maneiras. Essa é a impressão que passa para nós. Porque o jogo não mudou, as características foram as mesmas — disse o treinador.

Para Dorival Júnior, o "instinto natural de proteção" foi mais uma vez o culpado pelo resultado ruim. Vale lembrar que o São Paulo não vence há oito jogos, somando as competições que disputa atualmente, mas o treinador está no comando do time há apenas dois.

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— Talvez esse instinto natural de querer se proteger tenha nos tirado mais uma vez a oportunidade de conquistar um grande resultado, que nos colocaria em uma condição melhor na tabela — admitiu.

— Tudo o que vimos no primeiro tempo tem muito do trabalho do Roger. Tem dele, tem do Crespo. Estou procurando dar sequência, corrigindo uma ou outra coisa que perceba, ou que sinta faltar um pouco mais de confiança. Precisamos acreditar mais que podemos construir e sustentar um resultado, não apenas conquistá-lo inicialmente — continuou Dorival.

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Apesar do volume de jogo do São Paulo, o time não conseguiu converter essa vantagem numérica em bolas na rede, como vem acontecendo com frequência.

— Isso aconteceu nas duas partidas. Talvez tenha sido o mesmo comportamento de uma para a outra. Tivemos ótimo volume de jogo, fizemos o gol e criamos outras oportunidades. Retraímos desnecessariamente — finalizou o treinador.

SÃO PAULO (SP), 23/05/2026 - SÃO PAULO/X/BOTAFOGO/BRASILEIRÃO/2026 - Dorival Jr. ,durante partida entre São Paulo x Botafogo, válida pela 17ª rodada do campeonato Brasileiro, realizada no Morumbis, na capital paulista, neste sábado (23).(Foto: Étore Vasconcelos/AtoPress/Folhapress)



