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Bobadilla receberá folga e rende valor milionário ao São Paulo após Copa

Bobadilla rendeu valor milionário por conta de bônus da Fifa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/07/2026 12:38
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Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
Bobadilla pela seleção do Paraguai no Mundial. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

Damián Bobadilla deve retornar ao Brasil nos próximos dias após encerrar sua participação na Copa do Mundo com a seleção do Paraguai. O meia foi o único jogador do São Paulo convocado para a competição.

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    • O Lance! apurou que o atleta receberá um período de folga antes de voltar aos treinamentos no SuperCT. O elenco do São Paulo se reapresentou no dia 17 de junho para iniciar a preparação visando a retomada da temporada, mas o clube ainda definirá quantos dias de descanso serão concedidos ao paraguaio antes de sua reintegração aos trabalhos.

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    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai na Copa
    Bobadilla deve retornar ao Brasil em breve. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

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    • Além do retorno esportivo, a participação de Damián Bobadilla na Copa do Mundo também renderá um importante reforço financeiro ao São Paulo. Pelo Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa, a entidade paga uma compensação mínima de US$ 5 mil (cerca de R$ 25 mil) por dia para cada jogador convocado durante o período da competição. Com isso, o Tricolor deve receber aproximadamente US$ 260 mil, valor que gira em torno de R$ 1,3 milhão, pela presença do volante na seleção paraguaia.

    Como foi a atuação de Bobadilla nesta Copa?

    Bobadilla participou dos cinco jogos da campanha paraguaia na Copa do Mundo, mas foi titular em apenas duas oportunidades. Ao todo, somou 190 minutos em campo e teve como principal destaque a contribuição defensiva. De acordo com dados do Sofascore, o meio-campista registrou média de 1,8 desarme, 1,3 interceptação e 3,0 cortes por partida, além de apresentar 77% de aproveitamento nos passes. O Paraguai caiu nas oitavas de final após derrota por 1 a 0 para a França.

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    Campanha do Paraguai na Copa do Mundo

    • Estados Unidos 4 x 1 Paraguai (fase de grupos)
    • Turquia 0 x 1 Paraguai (fase de grupos)
    • Paraguai 0 x 0 Austrália (fase de grupos)
    • Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai (16-avos de final)
    • França 1 x 0 Paraguai (oitavas de final)

    Números de Bobadilla na Copa

    1. 5 jogos (2 como titular)
    2. 190 minutos em campo
    3. 77% de acerto nos passes
    4. 1,8 desarme por jogo
    5. 1,3 interceptação por jogo
    6. 3,0 cortes por jogo
    7. 80% de acerto nos passes no terço final
    8. 67% de aproveitamento nas bolas longas
    9. 100% de acerto nos cruzamentos e passes tensos realizados
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