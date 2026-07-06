Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina
Equipes voltam a se enfrentar um ano após duelo vencido pelas Soberanas
Vasco e São Paulo vão reeditar um confronto recente da Copa do Brasil Feminina. Classificados para as oitavas de final, os clubes se enfrentam no dia 21 de julho, às 21h45, em jogo único, valendo vaga nas quartas de final. O mando é da equipe carioca, mas, até o momento, segundo o Vasco, o local da partida ainda não foi definido - há expectativa de que o duelo seja realizado em São Januário.
São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina
CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina
Miriã faz balanço do primeiro semestre pelo RB Bragantino e traça metas
As equipes chegam ao mata-mata por caminhos diferentes, consequência do regulamento da competição. Integrante da Série A2 do Brasileirão Feminino, o Vasco iniciou sua campanha na segunda fase da Copa do Brasil e precisou disputar dois confrontos para alcançar as oitavas. Já o São Paulo, que disputa a Série A1, estreou apenas na terceira fase, e venceu o Grêmio Mauaense nesta segunda-feira.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Campanhas até as oitavas
O Vasco começou sua trajetória com uma goleada por 5 a 1 sobre o Araguari, resultado que garantiu a classificação para a terceira fase. Na etapa seguinte, enfrentou o América-MG em um duelo equilibrado e venceu por 1 a 0, assegurando presença entre os 16 melhores da competição.
O São Paulo fez sua estreia diretamente na terceira fase e confirmou a classificação ao derrotar o Grêmio Mauaense por 3 a 0, fora de casa. Tayla, Carol Gil e Aline Millene marcaram os gols da vitória que colocou o Tricolor nas oitavas.
➡️ São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina
Confronto reedita duelo da edição passada
O encontro também marca a reedição de um confronto disputado na edição de 2025 da Copa do Brasil Feminina. Na ocasião, Vasco e São Paulo se enfrentaram em São Januário, e a equipe paulista venceu por 3 a 1 para avançar de fase.
Camilinha abriu o placar para o São Paulo ainda no primeiro tempo, Giovanna Crivelari ampliou antes do intervalo e, já nos acréscimos da partida, Lora Capanema descontou para o Vasco. Logo na sequência, Nathane marcou o terceiro gol são-paulino e definiu a classificação.
Agora, quase um ano depois, as equipes voltam a se encontrar em um cenário diferente, mas novamente em jogo único pela Copa do Brasil. Quem vencer avança às quartas de final e, em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.
Futebol Feminino
São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil FemininaHá 57 minutos
Futebol Feminino
Grêmio Mauaense x São Paulo: onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil FemininaHá 8 horas
Futebol Feminino
Miriã faz balanço do primeiro semestre pelo RB Bragantino e traça metasHá 1 dia
Futebol Feminino
Fisiologista do RB Bragantino detalha planejamento para retorno e explica estratégia para reduzir risco de lesõesHá 1 dia
Futebol Feminino
Lourdes faz história e assume posto de maior artilheira estrangeira do VascoHá 1 dia
Futebol Feminino
Renata May valoriza preparação do Juventude para volta do Brasileirão FemininoHá 1 dia
Mais LANCE!