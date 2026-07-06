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Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

Equipes voltam a se enfrentar um ano após duelo vencido pelas Soberanas

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
06/07/2026 21:07
Atualizado há 3 minutos
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São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)
São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

Vasco e São Paulo vão reeditar um confronto recente da Copa do Brasil Feminina. Classificados para as oitavas de final, os clubes se enfrentam no dia 21 de julho, às 21h45, em jogo único, valendo vaga nas quartas de final. O mando é da equipe carioca, mas, até o momento, segundo o Vasco, o local da partida ainda não foi definido - há expectativa de que o duelo seja realizado em São Januário.

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    • As equipes chegam ao mata-mata por caminhos diferentes, consequência do regulamento da competição. Integrante da Série A2 do Brasileirão Feminino, o Vasco iniciou sua campanha na segunda fase da Copa do Brasil e precisou disputar dois confrontos para alcançar as oitavas. Já o São Paulo, que disputa a Série A1, estreou apenas na terceira fase, e venceu o Grêmio Mauaense nesta segunda-feira.

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    Campanhas até as oitavas

    O Vasco começou sua trajetória com uma goleada por 5 a 1 sobre o Araguari, resultado que garantiu a classificação para a terceira fase. Na etapa seguinte, enfrentou o América-MG em um duelo equilibrado e venceu por 1 a 0, assegurando presença entre os 16 melhores da competição.

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    • O São Paulo fez sua estreia diretamente na terceira fase e confirmou a classificação ao derrotar o Grêmio Mauaense por 3 a 0, fora de casa. Tayla, Carol Gil e Aline Millene marcaram os gols da vitória que colocou o Tricolor nas oitavas.

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    Confronto reedita duelo da edição passada

    O encontro também marca a reedição de um confronto disputado na edição de 2025 da Copa do Brasil Feminina. Na ocasião, Vasco e São Paulo se enfrentaram em São Januário, e a equipe paulista venceu por 3 a 1 para avançar de fase.

    Camilinha abriu o placar para o São Paulo ainda no primeiro tempo, Giovanna Crivelari ampliou antes do intervalo e, já nos acréscimos da partida, Lora Capanema descontou para o Vasco. Logo na sequência, Nathane marcou o terceiro gol são-paulino e definiu a classificação.

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    Agora, quase um ano depois, as equipes voltam a se encontrar em um cenário diferente, mas novamente em jogo único pela Copa do Brasil. Quem vencer avança às quartas de final e, em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis.

    Torcida presente em São Januário para Vasco x São Paulo. (Foto: Staff Images/CBF)
    Torcida presente em São Januário para Vasco x São Paulo. (Foto: Staff Images/CBF)
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    Tayla abre o placar para o São Paulo na Copa do Brasil. (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

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