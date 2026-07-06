Grêmio Mauaense x São Paulo: onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil Feminina Tricolor visita a equipe do ABC Paulista nesta segunda-feira, às 15h

São Paulo e Grêmio Mauaense decidem nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), a última vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida será disputada no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá, com transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube. Quem avançar enfrentará o Vasco.

O duelo será realizado no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá (SP), tradicional palco do futebol da cidade. O confronto terá transmissão pela CBF TV, no YouTube, e tem entrada gratuita.

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Arbitragem de Mauaense e São Paulo

Árbitra: Adeli Mara Monteiro (SP)

Adeli Mara Monteiro (SP) Assistente 1: Izabele de Oliveira (SP)

Izabele de Oliveira (SP) Assistente 2: Veridiana Contiliani Bisco (SP)

Veridiana Contiliani Bisco (SP) Quarta árbitra: Jessica Aparecida Milani (SP)

Jessica Aparecida Milani (SP) Analista de campo: Simone Xavier de Paula e Silva (SP)

São Paulo

O São Paulo chega como favorito para o confronto e disputa sua estreia na Copa do Brasil Feminina. A equipe comandada por Thiago Viana faz boa temporada e ocupa a parte de cima da tabela do Brasileirão, com oito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 12 partidas, além de ter marcado 19 gols e sofrido apenas oito.

O Tricolor também iniciou recentemente sua caminhada no Paulistão F e soma uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas. No elenco, o São Paulo reúne atletas experientes como Camilinha, Aline Milene, Bruna Calderan e Giovanna Crivelari, além de jovens que vêm ganhando espaço na temporada. A classificação é tratada como primordial para manter vivo o sonho do primeiro título da Copa do Brasil Feminina.

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Aline Milene comemora gol pelo São Paulo (Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Grêmio Mauaense

O Grêmio Mauaense tenta fazer história diante de um dos principais clubes do país. A equipe do ABC Paulista garantiu presença nesta fase após eliminar o Itacoatiara com uma vitória por 3 a 0.

Apesar da boa campanha na Copa do Brasil, o desempenho na temporada é mais modesto. No Brasileiro Feminino A3, o Mauaense venceu apenas uma partida em seis rodadas, empatou uma e perdeu quatro, encerrando a participação sem conseguir a classificação. A zagueira Larissa Santos, ex-Fortaleza, é a principal artilheira da equipe em 2026, enquanto nomes como Isabella Gomes, Gabi Soares e Julia Batista figuram entre as atletas mais utilizadas na temporada.

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Quem enfrentará se passar?

Quem avançar do confronto entre São Paulo e Grêmio Mauaense garantirá a última vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina e terá pela frente o Vasco. O duelo da próxima fase já está marcado para o dia 21 de julho, às 21h45, com mando da equipe carioca, conforme definido por sorteio.