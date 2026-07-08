Quando o São Paulo joga? Veja a agenda do clube após a Copa Tricolor está treinando desde o dia 17 de junho

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O São Paulo treina desde o dia 17 de junho visando a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo. Com pouco mais de um mês de preparação, o elenco de Dorival Júnior entra na reta final dos trabalhos antes da volta aos jogos oficiais.

O primeiro compromisso do Tricolor será no dia 22 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Como o Morumbis estará indisponível por conta de uma sequência de shows, a partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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Vitor Sá durante treinamento no São Paulo. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como está o elenco do São Paulo?

Entre as novidades do elenco, Maik e Arboleda, que estavam afastados das atividades com o grupo, foram reintegrados e voltaram a treinar normalmente. Outro reforço é Victor Sá. Anunciado no início do mês, o atacante passou por um período de recondicionamento físico e já participa das atividades com o restante do elenco.

No mercado da bola, segue em busca de um zagueiro para reforçar o sistema defensivo. A expectativa interna é de que o clube consiga avançar na contratação de um nome para o setor nos próximos dias.

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Momento do São Paulo na temporada

No Campeonato Brasileiro, está na oitava colocação da tabela, com 25 pontos somados. A equipe viveu momentos instáveis na competição e briga pela meta na temporada: garantir a vaga para a Copa Libertadores no ano que vem.

Eliminado na Copa do Brasil, o Tricolor segue vivo na Copa Sul-Americana. O Tricolor aguarda a definição dos playoffs (que ocorrem em julho) para conhecer seu adversário, que sairá do confronto entre Bolívar ou Grêmio.

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Veja abaixo a sequência de jogos do São Paulo