Quando o São Paulo joga? Veja a agenda do clube após a Copa
Tricolor está treinando desde o dia 17 de junho
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O São Paulo treina desde o dia 17 de junho visando a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo. Com pouco mais de um mês de preparação, o elenco de Dorival Júnior entra na reta final dos trabalhos antes da volta aos jogos oficiais.
O primeiro compromisso do Tricolor será no dia 22 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Como o Morumbis estará indisponível por conta de uma sequência de shows, a partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Como está o elenco do São Paulo?
Entre as novidades do elenco, Maik e Arboleda, que estavam afastados das atividades com o grupo, foram reintegrados e voltaram a treinar normalmente. Outro reforço é Victor Sá. Anunciado no início do mês, o atacante passou por um período de recondicionamento físico e já participa das atividades com o restante do elenco.
No mercado da bola, segue em busca de um zagueiro para reforçar o sistema defensivo. A expectativa interna é de que o clube consiga avançar na contratação de um nome para o setor nos próximos dias.
Momento do São Paulo na temporada
No Campeonato Brasileiro, está na oitava colocação da tabela, com 25 pontos somados. A equipe viveu momentos instáveis na competição e briga pela meta na temporada: garantir a vaga para a Copa Libertadores no ano que vem.
Eliminado na Copa do Brasil, o Tricolor segue vivo na Copa Sul-Americana. O Tricolor aguarda a definição dos playoffs (que ocorrem em julho) para conhecer seu adversário, que sairá do confronto entre Bolívar ou Grêmio.
Veja abaixo a sequência de jogos do São Paulo
- 18ª rodada – 22/07 (quarta), 21h30: São Paulo x Athletico-PR – Morumbis, São Paulo-SP – Brasileirão
- 19ª rodada – 26/07 (domingo), 18h30: Flamengo x São Paulo – Maracanã, Rio de Janeiro-RJ – Brasileirão
- 20ª rodada – 29/07 (quarta), horário a confirmar: São Paulo x Santos – Morumbis, São Paulo-SP – Brasileirão
- 21ª rodada – 08/08 (sábado), 16h00: Grêmio x São Paulo – Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS – Brasileirão
- Oitavas de final (ida) – 12/08 (quarta), horário a confirmar: A definir x São Paulo – Copa Sul-Americana
- 22ª rodada – 15/08 (sábado), 21h00: São Paulo x Coritiba – Morumbis, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas de final (volta) – 19/08 (quarta), horário a confirmar: São Paulo x A definir – Copa Sul-Americana
- 23ª rodada – 23/08 (domingo), 18h30: Chapecoense x São Paulo – Arena Condá, Chapecó-SC – Brasileirão
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