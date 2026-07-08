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Quando o São Paulo joga? Veja a agenda do clube após a Copa

Tricolor está treinando desde o dia 17 de junho

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/07/2026 08:00
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Dorival no comando do SPFC
Tricolor enfrenta o Athletico-PR (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

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O São Paulo treina desde o dia 17 de junho visando a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo. Com pouco mais de um mês de preparação, o elenco de Dorival Júnior entra na reta final dos trabalhos antes da volta aos jogos oficiais.

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    • O primeiro compromisso do Tricolor será no dia 22 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Como o Morumbis estará indisponível por conta de uma sequência de shows, a partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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    Vitor Sá durante treinamento no São Paulo
    Vitor Sá durante treinamento no São Paulo. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

    Como está o elenco do São Paulo?

    Entre as novidades do elenco, Maik e Arboleda, que estavam afastados das atividades com o grupo, foram reintegrados e voltaram a treinar normalmente. Outro reforço é Victor Sá. Anunciado no início do mês, o atacante passou por um período de recondicionamento físico e já participa das atividades com o restante do elenco.

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    • No mercado da bola, segue em busca de um zagueiro para reforçar o sistema defensivo. A expectativa interna é de que o clube consiga avançar na contratação de um nome para o setor nos próximos dias.

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    Momento do São Paulo na temporada

    No Campeonato Brasileiro, está na oitava colocação da tabela, com 25 pontos somados. A equipe viveu momentos instáveis na competição e briga pela meta na temporada: garantir a vaga para a Copa Libertadores no ano que vem.

    Eliminado na Copa do Brasil, o Tricolor segue vivo na Copa Sul-Americana. O Tricolor aguarda a definição dos playoffs (que ocorrem em julho) para conhecer seu adversário, que sairá do confronto entre Bolívar ou Grêmio.

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    Veja abaixo a sequência de jogos do São Paulo

    1. 18ª rodada – 22/07 (quarta), 21h30: São Paulo x Athletico-PR – Morumbis, São Paulo-SP – Brasileirão
    2. 19ª rodada – 26/07 (domingo), 18h30: Flamengo x São Paulo – Maracanã, Rio de Janeiro-RJ – Brasileirão
    3. 20ª rodada – 29/07 (quarta), horário a confirmar: São Paulo x Santos – Morumbis, São Paulo-SP – Brasileirão
    4. 21ª rodada – 08/08 (sábado), 16h00: Grêmio x São Paulo – Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS – Brasileirão
    5. Oitavas de final (ida) – 12/08 (quarta), horário a confirmar: A definir x São Paulo – Copa Sul-Americana
    6. 22ª rodada – 15/08 (sábado), 21h00: São Paulo x Coritiba – Morumbis, São Paulo-SP – Brasileirão
    7. Oitavas de final (volta) – 19/08 (quarta), horário a confirmar: São Paulo x A definir – Copa Sul-Americana
    8. 23ª rodada – 23/08 (domingo), 18h30: Chapecoense x São Paulo – Arena Condá, Chapecó-SC – Brasileirão
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