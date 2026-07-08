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Novo reforço do São Paulo esquenta debate entre torcedores: 'Não pode'

Tricolor está acertando os últimos detalhes com Newton, ex-Botafogo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
08/07/2026 18:49
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dorival jr técnico treinador são paulo
Dorival comandou o treino do São Paulo no Super CT. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo fechou a contratação de Newton, ex-Botafogo. O atleta já está na capital paulista, realizando exames e deixando tudo certo para assinar seu contrato com o Tricolor. A informação foi confirmada pela setorista do clube no Lance!, Izabella Giannola.

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    Nas redes sociais, a contratação do jogador dividiu opiniões, levantando o questionamento sobre a utilização de atletas das categorias de base são-paulina. No entanto, muitos torcedores elogiaram a chegada do atleta.

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    Newton é um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Newton é um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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    No esquema de Dorival Júnior, Newton chegaria para desempenhar uma função semelhante à de Alisson quando atua como volante. Também pode atuar ao lado de um volante de saída.

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    São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado]

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    Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros ainda são visados. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube. No momento, apenas Victor Sá foi acertado e já está treinando com o elenco.

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