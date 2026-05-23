Sob chuva, São Paulo e Botafogo empatam com golaço no fim; dê suas notas
Luciano abre o placar no início para o Tricolor, mas vê Barrera deixar tudo igual no final do duelo
Sob forte chuva e frio na capital paulista, São Paulo e Botafogo empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. O gramado encharcado foi um dos personagens do duelo entre paulistas e cariocas, já que foi peça importante no momento do gol de Luciano, no início da partida. Barrera, aos 44 do segundo tempo, garantiu o ponto do Glorioso fora de casa.
Com o resultado, o Tricolor se mantém na quarta posição na tabela de classificação, agora, com 25 pontos, mas pode deixar o G4 ao final da rodada. Já o Glorioso segue no meio da tabela, com 22. O próximo desafio do time paulista será contra o Boston River, na terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada da Sul-Americana. O clube carioca jogará no dia seguinte, contra o Caracas, fora de casa, no mesmo horário, também pelo torneio continental.
Luciano coloca o São Paulo na frente logo no início
Sob forte chuva e gramado encharcado no Morumbis, São Paulo e Botafogo entraram em campo. E não demorou para que os donos da casa mostrassem seu cartão de visita. Aos 3 minutos, Artur carregou a bola pela intermediária, tabelou com Luciano e bateu de fora da área. A bola quicou no gramado molhado e atrapalhou Neto, que espalmou, mas Luciano estava lá para empurrar para dentro do gol. O Tricolor ainda teve chances de ampliar, mas pecava nas finalizações, enquanto o Botafogo tinha dificuldade na criação e só foi acordar no final da primeira etapa, quando Vitinho e Arthur Cabral arriscaram, sem sucesso. O time da casa ainda perdeu Luciano e Sabino, lesionados.
Botafogo tenta até o fim
O Glorioso tentava, mas seguia pecando na criação e também nas finalizações. Prova disso foram os gols anulados por impedimento. O primeiro, com Arthur Cabral, aos 8 minutos, em lance em que por pouco o posicionamento não foi na mesma linha. Na segunda vez, aos 26, Santi Rodríguez cruzou, Arthur Cabral escorou de cabeça e Barrera saiu sozinho para marcar, mas, de novo, não valeu. O São Paulo quase ampliou na sequência, quando Tapia recebeu passe açucarado de Calleri, mas mandou para fora. No final, aos 44, foi premiado com as tentativas, quando Marçal aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou na primeira trave, e Rafael afastou de soco. Na sobra, Barrera dominou na intermediária e marcou um golaço.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Aos 8 minutos do segundo tempo, Marçal cobrou falta na área do Botafogo. Arthur Cabral entrou na área e pulou para cabecear e empurrar para o fundo da rede de Rafael. Na hora, o bandeirinha assinalou impedimento que, após checagem no VAR, foi confirmado. O lance era muito difícil, pois o impedimento foi mínimo. Seria o empate em um momento crucial do jogo.
Deu aula 🏅
Luciano foi o nome do São Paulo, ainda que tenha deixado o gramado na metade do primeiro tempo, em razão de dores na posterior da coxa e também na panturrilha. Mesmo assim, o camisa 10 foi eficiente nos primeiros minutos da partida, quando colocou o Tricolor na frente do placar. Ele ainda empatou com Calleri em número de gols no ano, ambos com 11.
Ficou abaixo 📉
Enquanto o ataque do Botafogo ficou abaixo no primeiro tempo, já que pouco tentava e as chances eram quase todas de Arthur Cabral. No segundo tempo, a baixa ficou por conta da defesa do São Paulo, que havia perdido Sabino e não conseguia segurar o time rival, quase, inclusive, tomando o gol da virada nos minutos finais.
✅ Ficha técnica
São Paulo 🆚 Botafogo
Campeonato - 17ª Rodada
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
🥅 Gol: Luciano, 3'/1°T (1-0) e Luciano, 44'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Luciano, Wendell e Rafael (SAO) e Justino, Chris Ramos e Montoro (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: -
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Osorio) e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia e Artur; Luciano (Pedro Ferreira) (Djhordney), Ferreirinha (Tapia) e Calleri.
Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto, Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal: Huguinho (Joaquín Correa), Santi Rodriguez e Álvaro Montoro (Edenílson); Lucas Villalba (Kadir), Kauan Toledo (Barrera) e Arthur Cabral.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas
📺 VAR: Heber Roberto Lopes
