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São Paulo negocia mais dois jogos-treinos para próxima semana

Tricolor tem sequências de jogos-treinos em intertemporada

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/07/2026 11:32
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São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia
São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia. (Foto: São Paulo/Divulgação)

O São Paulo está marcando mais dois jogos-treinos para a próxima semana. A expectativa é que as partidas aconteçam na sexta-feira, dia 17 de julho. O Lance! ouviu que um dos adversários será a Ferroviária, enquanto o outro está sendo estudado.

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    • Ainda neste sábado, São Paulo fará atividades contra a Primavera e outra para enfrentar o Santo André. A ideia da comissão técnica é montar uma equipe diferente para cada etapa. Assim, cada atleta poderá atuar por mais minutos em relação as últimas atividades que foram aplicadas neste estilo, nas quais as equipes eram trocadas em cada tempo.

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    Na próxima semana, a premissa será mantida. O clube não deve abrir a atividade para torcida. A ideia é ter estes jogos-treinos como uma forma de testar o elenco e possibilidades, pensando justamente no retorno dos jogos. O Tricolor volta a campo oficialmente no dia 22 de julho, contra o Athletico-PR.

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    Durante a semana, o Tricolor seguirá com a sua sequência de treinamentos. Em alguns dias, elas serão divididas, inclusive, em dois períodos.

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    São Paulo e RB Bragantino fizeram um jogo-treino neste sábado (4). (Foto: São Paulo/Divulgação)

    São Paulo disputou dois jogos-treinos até então

    O São Paulo disputou dois jogos-treinos até agora. O primeiro aconteceu na última semana, contra o Juventus da Mooca, na qual a equipe empatou por 2 a 2. Neste final de semana, enfrentou o Red Bull Bragantino, em uma atividade que também terminou empatada, mas sem gols.

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    A atividade contou com a participação de quase todos os atletas do elenco do Tricolor, com a exceção dos lesionados, de alguns atletas da base e do novo reforço Victor Sá. 

    A intenção é que nos jogos-treinos deste final de semana, ele esteja disponível. O jogador está treinando normalmente com o elenco.

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