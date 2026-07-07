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Arboleda tem apoio psicológico após retorno ao São Paulo

Jogador foi reintegrado nas últimas duas semanas

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/07/2026 14:24
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Arboleda com a camisa do São Paulo
Arboleda tem recebido acompanhamento psicológico (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Arboleda voltou a treinar normalmente com o elenco do São Paulo e reúne condições para voltar a ser relacionado quando a equipe retomar os compromissos oficiais. O Lance! apurou como está a situação do zagueiro após a reintegração e os bastidores de sua relação com Dorival Júnior e com o restante do grupo.

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    • Antes da decisão de reintegrá-lo, tomada há pouco mais de duas semanas, Arboleda passou por uma avaliação física e foi considerado apto para retornar às atividades com o elenco principal. O bom condicionamento do defensor pesou na decisão da diretoria.

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    Outro fator favorável foi a relação com Dorival Júnior. Arboleda trabalhou com o treinador nas passagens de 2017 e 2023 pelo São Paulo e, segundo pessoas ouvidas pela reportagem, nunca houve qualquer problema entre os dois. Por isso, embora o técnico não tenha feito um pedido para a reintegração do jogador, também não apresentou qualquer resistência à decisão, justamente pelo histórico positivo.

    Internamente, o episódio que motivou o afastamento gerou desaprovação entre os companheiros, principalmente pela viagem realizada sem comunicação prévia ao clube. Apesar disso, o desgaste ficou no passado. O Lance! apurou que Arboleda foi acolhido pelo elenco, retomou a boa convivência com os companheiros e, hoje, o ambiente é considerado normal nos bastidores do São Paulo.

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    • Arboleda buscou ajuda psicológica

    Quando foi reintegrado ao elenco, Arboleda divulgou um pronunciamento oficial em que revelou que o período de quase um mês afastado do clube foi motivado por um quadro de depressão. O zagueiro afirmou que enfrentava um momento pessoal delicado e reconheceu que seu principal erro foi não comunicar a situação ao São Paulo nem às pessoas mais próximas, incluindo familiares.

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    Arboleda em campo pelo São Paulo
    Arboleda foi reintegrado ao São Paulo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

    O Lance! apurou que, desde então, o jogador tem recebido acompanhamento psicológico em duas frentes. Além do trabalho com um profissional particular, contratado por iniciativa própria, Arboleda também passou a contar com o suporte do psicólogo que integra o departamento de saúde do São Paulo e acompanha diariamente o elenco no SuperCT.

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