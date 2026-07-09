São Paulo: Dorival testa Ryan Francisco, Nicolas e meio-campo Tricolor volta a jogar no dia 22 de julho

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Em intertemporada, Dorival Júnior está testando opções para os próximos compromissos do São Paulo na temporada. Treinando o elenco desde o dia 17 de junho, o treinador está testando novas possibilidades envolvendo algumas peças da equipe. Veja quais são os testes de Dorival.

Nícolas Bosshardt

Lateral-esquerdo de origem, Nícolas Bosshardt foi utilizado como meio-campista em alguns treinos, em uma movimentação que pode ampliar as opções do treinador para o setor. O jogador, que costuma atuar mais como defensor, apareceu por dentro em parte dos trabalhos.

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Nícolas Bosshardt treinando pelo São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Ryan Francisco

Ryan Francisco lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho no ano passado. Depois do retorno do atleta, no começo deste ano, Ryan chegou a "descer" para o Sub-20. Agora, voltou a treinar com o elenco profissional. O atacante chegou a formar dupla de ataque com Luciano durante os testes realizados pela comissão técnica, indicando uma possível variação para o sistema ofensivo do São Paulo.

Ryan Francisco no SuperCT (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Hugo

Hugo trabalhou ao lado de Marcos Antônio como dupla de volantes. Revelado como zagueiro, o jogador vem sendo adaptado para atuar mais à frente e voltou a ser testado por Dorival Júnior na função. A comissão técnica enxerga no atleta características que podem ser aproveitadas no setor, principalmente pela capacidade de marcação e saída de bola. O Lance! ouviu que desta safra de Cotia, deve ser um dos nomes mais aproveitados.

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Hugo começou a ser relacionado recentemente (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Quando o São Paulo volta a jogar?

O primeiro compromisso do Tricolor após a pausa será no dia 22 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Como o Morumbis estará indisponível por conta de uma sequência de shows, a partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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Como está o elenco do São Paulo?

Entre as novidades do elenco, Maik e Arboleda, que estavam afastados das atividades com o grupo, foram reintegrados e voltaram a treinar normalmente. Outro reforço é Victor Sá. Anunciado no início do mês, o atacante passou por um período de recondicionamento físico e já participa das atividades com o restante do elenco.

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Agora, o São Paulo também aguarda a chegada de Newton, do Botafogo.