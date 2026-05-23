menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Vídeo: São Paulo perde dois jogadores por lesão no primeiro tempo; Luciano é baixa contra o Remo

Atacante e zagueiro deixaram o gramado do Morumbis com dores ainda no primeiro tempo contra o Botafogo

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 23/05/2026
18:10
Favorite o Lance! no Google
Luciano em ação pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
imagem cameraLuciano em ação pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo pode ter dois novos problemas para os próximos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. Isso porque, só no primeiro tempo contra o Botafogo, neste sábado (23), no Morumbis, o time de Dorival Júnior precisou substituir dois jogadores com dores: o atacante Luciano e o zagueiro Sabino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O camisa 10 foi às redes com apenas três minutos de jogo e, na comemoração, já colocou a mão na posterior da coxa. Apesar disso, continuou na partida até os 29 minutos, quando pediu para sair. Pedro Ferreira foi o escolhido para entrar no lugar do atacante, que parece ter sentido a posterior e também a panturrilha, já que fez gelo no local assim que se sentou no banco de reservas. (Veja o vídeo abaixo).

Antes de ser substituído, no entanto, Luciano foi advertido, após confusão na área do São Paulo. Ele, que já estava pendurado, agora é baixa confirmada contra o Remo, no próximo compromisso do Tricolor no Brasileirão, marcado para domingo (31), no Mangueirão.

continua após a publicidade

Outro que precisou sair no final da primeira etapa foi o zagueiro Sabino. Aos 43 minutos, após cometer falta em Villalba, o jogador ficou caído no gramado com a mão na coxa direita. Ele precisou sair de carrinho e foi substituído por Osorio.

Ambos passarão por exames médicos no clube nos próximos dias para saber a gravidade das lesões.

Desfalques do São Paulo por lesão:

Atualmente, o departamento médico do São Paulo tem: Cauly (dores musculares), Marcos Antônio (lesão na coxa), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda) e Lucas (rompimento do tendão de Aquiles).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias