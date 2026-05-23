Vídeo: São Paulo perde dois jogadores por lesão no primeiro tempo; Luciano é baixa contra o Remo
Atacante e zagueiro deixaram o gramado do Morumbis com dores ainda no primeiro tempo contra o Botafogo
O São Paulo pode ter dois novos problemas para os próximos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. Isso porque, só no primeiro tempo contra o Botafogo, neste sábado (23), no Morumbis, o time de Dorival Júnior precisou substituir dois jogadores com dores: o atacante Luciano e o zagueiro Sabino.
O camisa 10 foi às redes com apenas três minutos de jogo e, na comemoração, já colocou a mão na posterior da coxa. Apesar disso, continuou na partida até os 29 minutos, quando pediu para sair. Pedro Ferreira foi o escolhido para entrar no lugar do atacante, que parece ter sentido a posterior e também a panturrilha, já que fez gelo no local assim que se sentou no banco de reservas. (Veja o vídeo abaixo).
Antes de ser substituído, no entanto, Luciano foi advertido, após confusão na área do São Paulo. Ele, que já estava pendurado, agora é baixa confirmada contra o Remo, no próximo compromisso do Tricolor no Brasileirão, marcado para domingo (31), no Mangueirão.
Outro que precisou sair no final da primeira etapa foi o zagueiro Sabino. Aos 43 minutos, após cometer falta em Villalba, o jogador ficou caído no gramado com a mão na coxa direita. Ele precisou sair de carrinho e foi substituído por Osorio.
Ambos passarão por exames médicos no clube nos próximos dias para saber a gravidade das lesões.
Desfalques do São Paulo por lesão:
Atualmente, o departamento médico do São Paulo tem: Cauly (dores musculares), Marcos Antônio (lesão na coxa), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda) e Lucas (rompimento do tendão de Aquiles).
