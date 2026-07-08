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Newton chega à capital paulista para fechar com o São Paulo

Jogador já está em São Paulo para assinar

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/07/2026 15:13
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Newton com a camisa do Botafogo
Newton deve atuar como primeiro volante (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

O São Paulo acertou com o Botafogo a troca envolvendo Ferraresi e Newton. O reforço para o meio-campo já está na capital paulista e deve passar por exames. De acordo com a apuração do Lance!, em relação a Newton, os detalhes da negociação estão definidos.

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    • O principal entrave neste momento envolvia a situação de Ferraresi. Emprestado pelo São Paulo, o zagueiro manifestou o desejo de permanecer no Botafogo, mas ainda tem valores a receber do Tricolor. Existiam valores a serem acertados, que passavam pelo time carioca também. Do lado paulista, tudo certo.

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    Newton é um volante de características defensivas, com perfil de marcação e proteção da defesa. Não é um jogador de grande participação ofensiva, mas se destaca pela intensidade sem a bola e pela capacidade de recuperar a posse. No São Paulo, deve atuar mais como um primeiro volante, tendo também a aprovação de Dorival Júnior. Feito os exames, Newton deve assinar o contrato e ser anunciado em breve.

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    • No esquema de Dorival Júnior, Newton chegaria para desempenhar uma função semelhante à de Alisson quando atua como volante. Também pode atuar ao lado de um volante de saída.

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    Newton é um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Newton pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

    Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros ainda são visados. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube. No momento, apenas Victor Sá foi acertado e já está treinando com o elenco.

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