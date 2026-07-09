Entenda os próximos passos do São Paulo no mercado da bola Tricolor ainda deve ter novidades no mercado

O São Paulo segue ativo no mercado da bola mesmo após anunciar Victor Sá e encaminhar a contratação de Newton. A diretoria entende que ainda há carências no elenco e pretende aproveitar a sequência da janela para atender às necessidades apontadas por Dorival Júnior.

O Lance! apurou que a principal prioridade continua sendo a contratação de um zagueiro. Apesar da reintegração de Arboleda, o clube não mudou o planejamento e segue em busca de um defensor para reforçar o setor. Até o momento, não há um nome em estágio avançado de negociação, mas a expectativa é de que a diretoria intensifique as conversas nos próximos dias.

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A avaliação interna é de que o sistema defensivo ainda não está completo. Sabino segue em transição física e, embora exista a expectativa de que esteja à disposição no retorno das competições, ainda não voltou a atuar. Além disso, a rescisão de Dória abriu uma nova lacuna na zaga. O jogador pediu para rescindir após sofrer ameaças.

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Diante desse cenário, a reintegração de Arboleda foi vista como uma solução para recompor o elenco no curto prazo. Ainda assim, o entendimento da comissão técnica e da diretoria é de que o São Paulo precisa de mais um reforço para o setor, principalmente pensando na sequência da temporada, que terá Brasileirão e Sul-Americana pela frente.

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Victor Sá foi anuciado pelo São Paulo (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Questão financeira pesa na atuação do São Paulo no mercado

A situação financeira segue sendo o principal entrave para o São Paulo no mercado. Sem margem para investir em contratações com custos de aquisição, a diretoria prioriza jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo. Ainda assim, as limitações orçamentárias têm dificultado o avanço das negociações.

Desde que Rafinha assumiu a diretoria de futebol, o clube já esbarrou em duas tentativas frustradas para a zaga. Domingos Duarte recusou a oferta por considerar os valores salariais abaixo do esperado, enquanto Arthur Chaves também não chegou a um acordo com o Tricolor. Diante desse cenário, o São Paulo segue monitorando o mercado em busca de um nome que se encaixe tanto no perfil técnico desejado por Dorival Júnior quanto na realidade financeira do clube.

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O São Paulo volta a campo no dia 22 de julho. A equipe enfrenta o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.