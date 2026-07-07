Valores dificultam renovação de Calleri com o São Paulo Valores preocupam as partes envolvidas na negociação

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O São Paulo está enfrentando dificuldades para avançar nas renovações com Calleri. O contrato do jogador termina no final da temporada, e até boa parte do ano, existia um otimismo por ambas as partes envolvidas que as conversas iriam caminhar sem problemas. O Lance! apurou que, agora, o cenário é diferente.

Desde as últimas semanas, as conversas estavam sendo interpretadas pelo Tricolor como pedidas muito altas, falando principalmente quanto a salários. Nesta segunda-feira (6), como informado pelo 'ge' e confirmado pela reportagem, novas conversas existiram.

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A proposta inicial feita pelo estafe de Calleri ao São Paulo previa um pacote financeiro robusto. Além de US$ 1,8 milhão (R$ 9,2 milhões) em luvas e um salário de R$ 1,7 milhão por mês, o atacante solicitou o recebimento dos cerca de R$ 7 milhões que o clube ainda lhe deve, divididos em 12 parcelas.

Também faziam parte da negociação premiações por objetivos alcançados, incluindo valores por classificação à Libertadores, títulos, vaga no Mundial e pela marca de 30 gols na temporada, que já estava acertado no seu último contrato. Ainda com Rui Costa, algumas exigências estava, sendo negociadas, mas agora, uma proposta menor ainda foi oferecida a Calleri.

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O desejo do jogador seria permanecer. Porém, a parte financeira pesa. O Lance! ouviu de uma fonte que os valores fugiriam da realidade do clube no momento. Ou seja, o São Paulo corre o risco de não ter mais Calleri no seu elenco no futuro.

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Calleri desejava ficar no São Paulo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Números de Calleri no São Paulo

Desde que retornou ao clube, em sua segunda passagem, disputou 256 partidas, marcou 90 vezes e conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. Nesta temporada, são onze gols.