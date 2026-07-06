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Sem Morumbis, São Paulo confirma estádio para jogo contra o Athletico-PR

Morumbis receberá sequência de shows no final de julho

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/07/2026 14:55
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Dorival no comando do SPFC
São Paulo terá que utilizar estádio no interior (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

O São Paulo mandará o jogo contra o Athletico-PR, que acontece no dia 22 de julho, em Bragança Paulista. A partida acontecerá no estádio no Cícero de Souza Marques. Isso porque o Morumbis estará impossibilitado de ser utilizado por conta de uma sequência de shows do cantor pop Harry Styles, que acontece entre os dias 17 e 24 de julho.

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    • O estádio estava sendo apontado como o mais provável, como antecipou o Lance!. Outra possibilidade em análise é a Vila Belmiro.

    Na última temporada, a casa do Santos foi a principal alternativa para os jogos disputados fora do Morumbi, principalmente na reta final do ano. Internamente, porém, a avaliação foi de que a distância da capital dificultou a presença da torcida tricolor, que já vai em menos peso em jogos longes do Morumbis.

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    Entre as opções em São Paulo, o Canindé aparecia como o principal candidato. No entanto, o estádio enfrenta um obstáculo: a ausência do sistema de impedimento semiautomático, tecnologia exigida para partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso faz com que, hoje, mandar os jogos no interior fosse sendo o cenário mais viável.

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