Sem Morumbis, São Paulo confirma estádio para jogo contra o Athletico-PR Morumbis receberá sequência de shows no final de julho

O São Paulo mandará o jogo contra o Athletico-PR, que acontece no dia 22 de julho, em Bragança Paulista. A partida acontecerá no estádio no Cícero de Souza Marques. Isso porque o Morumbis estará impossibilitado de ser utilizado por conta de uma sequência de shows do cantor pop Harry Styles, que acontece entre os dias 17 e 24 de julho.

O estádio estava sendo apontado como o mais provável, como antecipou o Lance!. Outra possibilidade em análise é a Vila Belmiro.

Na última temporada, a casa do Santos foi a principal alternativa para os jogos disputados fora do Morumbi, principalmente na reta final do ano. Internamente, porém, a avaliação foi de que a distância da capital dificultou a presença da torcida tricolor, que já vai em menos peso em jogos longes do Morumbis.

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Entre as opções em São Paulo, o Canindé aparecia como o principal candidato. No entanto, o estádio enfrenta um obstáculo: a ausência do sistema de impedimento semiautomático, tecnologia exigida para partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso faz com que, hoje, mandar os jogos no interior fosse sendo o cenário mais viável.

São Paulo enfrentará o Athletico em retorno aos jogos (Foto: Diogo Oliveira/Código 19/Folhapress)

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Pacaembu surge como alternativa para o futuro do São Paulo sem Morumbis

O São Paulo tem o Pacaembu no radar. Porém, o estádio surgiria como uma alternativa para um futuro mais distante, pensando em um cenário no ano que vem. Neste ano, o uso do estádio seria algo mais remoto ainda.

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