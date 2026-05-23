O São Paulo, mais uma vez, deixou a vitória escapar de suas mãos em casa. Desta vez, praticamente nos acréscimos, quando viu o Botafogo empatar a partida no Morumbis, neste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o marcador diante de sua torcida logo aos três minutos de jogo, com Luciano, e agora ainda pode perder sua posição no G4.

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— A gente vem em uma sequência de oito jogos (no geral) sem vencer. A gente sabe que poderíamos estar em um cenário melhor na tabela do Brasileirão... Temos que trabalhar mais para conquistar nossas vitórias também, mas, mais cedo ou mais tarde, elas vão acontecer — disse Lucas Ramon, lateral do São Paulo.

— Nosso vestiário sempre foi saudável, buscamos incentivar nossos colegas... A nossa confiança está voltando; inclusive, nesses últimos dois jogos a gente conseguiu um bom desempenho e sabemos que nossa vitória está próxima. Precisamos usar mais da malandragem para, nos momentos certos, segurar os resultados.

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São Paulo busca a classificação na Sul-Americana

O time de Dorival Júnior está vivo na Sul-Americana, mas ainda não garantiu sua classificação para as oitavas de final do torneio. O Tricolor é líder da chave, com nove pontos, e vai enfrentar o Boston River, na terça-feira (26), em casa.

— Agora é mudar totalmente a chave e encarar mais esse jogo como uma grande final. Vai ser difícil, mas vamos muito bem preparados, e os erros que aconteceram hoje que sirvam de exemplo para o próximo jogo — finalizou o lateral-direito.

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