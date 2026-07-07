São Paulo: Comissão de Ética arquiva caso das 171 multas contra Olten Ayres Movimentações políticas estão agitando bastidores

A Comissão de Ética do São Paulo arquivou a representação apresentada contra Olten Ayres no caso das supostas 171 multas de trânsito envolvendo um veículo do clube.

A decisão foi tomada pelo relator Luiz Braga, que entendeu que a denúncia foi protocolada fora do prazo previsto, tornando a representação intempestiva e sem requisitos para a instauração de um processo disciplinar.

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Nos bastidores, porém, o arquivamento gerou questionamentos entre conselheiros. Isso porque Luiz Braga integra a chapa de candidatos à vitaliciedade no Conselho Deliberativo apoiada pelo grupo político de Olten Ayres, o que, na avaliação de parte dos membros, poderia configurar um possível conflito de interesses.

Apesar da decisão, Olten Ayres continua sendo alvo de outro procedimento na Comissão de Ética. O processo apura uma suposta gestão temerária e permanece em tramitação. Até o momento, o caso ainda não tem audiência marcada e está sem relator definido.

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O cenário ocorre poucos dias após mudanças na composição da Comissão de Ética. Na última sexta-feira (3), Olten Ayres destituiu Antonio Maria Patino da presidência do colegiado e também afastou o conselheiro Marcelo Gatto, que era o relator do processo relacionado à suposta gestão temerária.

Com a reformulação, Mário Braga assumiu a presidência da Comissão de Ética, enquanto Fábio Azambuja passou a integrar o colegiado na vaga deixada por Marcelo Gatto.

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Olten Ayres mudou a comissão de ética do clube (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Relembre o caso das multas de Olten Ayres

O São Paulo e a Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos LTDA teriam arcado com despesas relacionadas ao veículo utilizado por Olten Ayres de Abreu Junior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, conforme informação publicada pela ESPN e confirmada pelo Lance! na época.

Entre os gastos estão o reparo do automóvel e 171 multas de trânsito registradas ao longo de 25 meses. A maioria das infrações teria ocorrido por excesso de velocidade e estacionamento em local proibido, acumulando R$ 85.360,14 em penalidades.

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Além disso, um conserto solicitado em caráter de urgência por Olten Ayres teria custado R$ 23.116,80. O serviço envolveu funilaria e pintura no para-choque, na porta dianteira direita e na lateral direita do veículo. Desde 2021, o São Paulo mantinha parceria com a Volvo.

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O levantamento das infrações foi separado em dois períodos. No primeiro, entre janeiro de 2021 e setembro de 2022, foram registradas 132 multas, que somavam R$ 20.865,93. No segundo período, de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, outras 39 infrações geraram inicialmente R$ 5.726,94. O valor saltou para R$ 64.494,21 devido à ausência de indicação do condutor após o recebimento das notificações.

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Isto é, quando uma multa é aplicada ao veículo, mas o proprietário não informa quem estava dirigindo no momento da infração dentro do prazo dado pelo órgão de trânsito.



