logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

São Paulo: Comissão de Ética arquiva caso das 171 multas contra Olten Ayres

Movimentações políticas estão agitando bastidores

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
07/07/2026 16:39
Favorite o Lance! no Google
Olten Ayres em coletiva do SPFC
Olten Ayres está sendo investigado (Foto: Divulgação)

A Comissão de Ética do São Paulo arquivou a representação apresentada contra Olten Ayres no caso das supostas 171 multas de trânsito envolvendo um veículo do clube.

  • Arboleda com a camisa do São Paulo

    Arboleda tem apoio psicológico após retorno ao São Paulo

    São Paulo
    Há 2 horas
  • São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia

    São Paulo negocia mais dois jogos-treinos para próxima semana

    São Paulo
    Há 5 horas

    • A decisão foi tomada pelo relator Luiz Braga, que entendeu que a denúncia foi protocolada fora do prazo previsto, tornando a representação intempestiva e sem requisitos para a instauração de um processo disciplinar.

    continua após a publicidade

    Nos bastidores, porém, o arquivamento gerou questionamentos entre conselheiros. Isso porque Luiz Braga integra a chapa de candidatos à vitaliciedade no Conselho Deliberativo apoiada pelo grupo político de Olten Ayres, o que, na avaliação de parte dos membros, poderia configurar um possível conflito de interesses.

    Apesar da decisão, Olten Ayres continua sendo alvo de outro procedimento na Comissão de Ética. O processo apura uma suposta gestão temerária e permanece em tramitação. Até o momento, o caso ainda não tem audiência marcada e está sem relator definido.

    continua após a publicidade

    O cenário ocorre poucos dias após mudanças na composição da Comissão de Ética. Na última sexta-feira (3), Olten Ayres destituiu Antonio Maria Patino da presidência do colegiado e também afastou o conselheiro Marcelo Gatto, que era o relator do processo relacionado à suposta gestão temerária.

  • Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo

    Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Lionel Messi chorando com a camisa da Argentina

    Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Trump discursa na Casa Branca

    Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos

    • Com a reformulação, Mário Braga assumiu a presidência da Comissão de Ética, enquanto Fábio Azambuja passou a integrar o colegiado na vaga deixada por Marcelo Gatto.

    continua após a publicidade
    Olten Ayres presidente do CD do São Paulo em coletiva
    Olten Ayres mudou a comissão de ética do clube (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

    Relembre o caso das multas de Olten Ayres

    São Paulo e a Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos LTDA teriam arcado com despesas relacionadas ao veículo utilizado por Olten Ayres de Abreu Junior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, conforme informação publicada pela ESPN e confirmada pelo Lance! na época.

    Entre os gastos estão o reparo do automóvel e 171 multas de trânsito registradas ao longo de 25 meses. A maioria das infrações teria ocorrido por excesso de velocidade e estacionamento em local proibido, acumulando R$ 85.360,14 em penalidades.

    continua após a publicidade

    Além disso, um conserto solicitado em caráter de urgência por Olten Ayres teria custado R$ 23.116,80. O serviço envolveu funilaria e pintura no para-choque, na porta dianteira direita e na lateral direita do veículo. Desde 2021, o São Paulo mantinha parceria com a Volvo.

    ➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

    O levantamento das infrações foi separado em dois períodos. No primeiro, entre janeiro de 2021 e setembro de 2022, foram registradas 132 multas, que somavam R$ 20.865,93. No segundo período, de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, outras 39 infrações geraram inicialmente R$ 5.726,94. O valor saltou para R$ 64.494,21 devido à ausência de indicação do condutor após o recebimento das notificações.

    continua após a publicidade

    Isto é, quando uma multa é aplicada ao veículo, mas o proprietário não informa quem estava dirigindo no momento da infração dentro do prazo dado pelo órgão de trânsito.


    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Arboleda com a camisa do São Paulo

    São Paulo

    Arboleda tem apoio psicológico após retorno ao São Paulo

    Há 2 horas
    São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia

    São Paulo

    São Paulo negocia mais dois jogos-treinos para próxima semana

    Há 5 horas
    Newton com a camisa do Botafogo

    Futebol Nacional

    Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta final

    Há 5 horas
    Calleri com a camisa do São Paulo

    São Paulo

    Valores dificultam renovação de Calleri com o São Paulo

    Há 11 horas
    Tayla, zagueira do São Paulo, chegou nesta temporada e se adaptou rapidamente. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)

    Futebol Feminino

    Tayla vive bom início no São Paulo e é elogiada por Thiago Viana: 'Trouxe tranquilidade para a equipe'

    Há 18 horas
    São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Há 19 horas
    Mais LANCE!
    Tayla abre o placar para o São Paulo na Copa do Brasil. (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

    São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Dorival no comando do SPFC

    Sem Morumbis, São Paulo confirma estádio para jogo contra o Athletico-PR

    Grêmio Mauaense e São Paulo duelam pela Copa do Brasil Feminina. (Lance!/Divulgação)

    Grêmio Mauaense x São Paulo: onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil Feminina

    Arboleda com a camisa do São Paulo

    Elenco do São Paulo recebe Arboleda e 'perdoa' jogador; veja bastidores

    São Paulo e RB Bragantino fizeram um jogo-treino neste sábado (4)

    São Paulo organiza semana e terá dois jogos-treinos; veja adversários

    São Paulo em campo

    São Paulo estuda novos cenários para jogos fora do Morumbis

    São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia

    São Paulo realiza jogo-treino contra o RB Bragantino; veja como foi

    Karla Alves atua pelo São Paulo. (Reprodução/redes sociais)

    Karla Alves vê crescimento do São Paulo: 'Somos uma equipe mais preparada'

    Victor Sá foi contratado pelo São Paulo

    Nova contratação do São Paulo entra para o top dez de jogadores mais valiosos do elenco

    victor sá anunciado pelo São Paulo

    Presságio? Victor Sá teve sonho com o Morumbis antes de assinar com o São Paulo

    Caboclo posando em foto pela CBF

    Possível candidatura de Rogério Caboclo causa incômodo nos bastidores do São Paulo

    Mikael jogador do CRB

    São Paulo faz proposta por Mikael, do CRB

    Dorival no comando do SPFC

    Reforço e preparação: como o São Paulo chega para o retorno do Brasileirão