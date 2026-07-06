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Tayla vive bom início no São Paulo e é elogiada por Thiago Viana: 'Trouxe tranquilidade para a equipe'

Zagueira marcou um dos gols da vitória tricolor contra o Mauaense

PorGiselly Correa BarataMauá (SP)
06/07/2026 21:52
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Tayla, zagueira do São Paulo, chegou nesta temporada e se adaptou rapidamente. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)
Tayla, zagueira do São Paulo, chegou nesta temporada e se adaptou rapidamente. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)

A classificação do São Paulo às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina passou pelos pés de Tayla. Responsável por abrir o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio Mauaense, em cobrança de pênalti, a zagueira é um dos destaques do time, com dois gols (contra Atlético-MG e Mauaense) em 14 partidas, status de uma das capitãs da equipe e, recentemente, presença no período de treinamentos da Seleção Brasileira.

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    • Após a partida, o técnico Thiago Viana destacou a importância da defensora desde sua chegada ao Tricolor e afirmou que a experiência da jogadora foi determinante para minimizar o impacto da saída de Kaká, que seguiu para o Boston Legacy, dos Estados Unidos, no início da temporada. Segundo o treinador, Tayla rapidamente assumiu um papel de liderança dentro do elenco.

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    — A Tayla veio para reforçar. Antes de estar aqui com a gente, ela já tinha uma história muito bonita no futebol feminino, tanto em clubes quanto na seleção. É uma atleta muito querida por todos e que hoje consegue entregar para a gente um alto rendimento da melhor forma possível. Ela traz tranquilidade para a equipe porque é uma líder nata. Já foi nossa capitã em outros momentos e mereceu essa oportunidade de estar na seleção — disse ele, em entrevista ao Lance!.

    O treinador também ressaltou a personalidade da zagueira no lance que abriu o caminho para a classificação. Com o placar ainda zerado, Tayla assumiu a responsabilidade da cobrança de pênalti e converteu com segurança.

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    — A perda da Kaká foi bastante sentida, porque era uma jogadora de altíssimo nível, mas a Tayla chegou e conseguiu nos ajudar a suprir essa ausência. Ficamos muito felizes porque ela assumiu a responsabilidade do pênalti quando o jogo estava 0 a 0 e fez acontecer. Essa mescla entre a juventude do elenco e a experiência que ela traz é essencial para os próximos desafios — completou.

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    • A própria defensora atribuiu a rápida adaptação ao ambiente encontrado no São Paulo. Segundo ela, a recepção do grupo e da comissão técnica facilitou o processo de assumir protagonismo em poucos meses de clube.

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    — Fui muito bem recebida no São Paulo. Fiquei impressionada com a organização da equipe e a adaptação foi muito tranquila, tanto com a comissão quanto com as meninas. Estou me sentindo muito bem e feliz por conseguir ajudar a equipe. Ser nomeada uma das capitãs também é muito importante para mim, porque representa um reconhecimento como líder. Felizmente tenho conseguido corresponder, com dois gols e uma convocação para o período de treinamentos da Seleção. Espero que as coisas continuem evoluindo até o fim da temporada — disse.

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    Apesar de atuar como zagueira, Tayla explicou que a cobrança de pênalti não foi improvisada. De acordo com a jogadora, o trabalho realizado nos treinamentos deu confiança para assumir a responsabilidade em um momento decisivo da partida.

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    — O professor trabalha muito com scout e eu tenho batido bem os pênaltis nos treinamentos. Ele me colocou nessa função e, graças a Deus, consegui converter. Quero contribuir de todas as formas possíveis. Minha função principal é defensiva, mas, quando surgir a oportunidade de ajudar ofensivamente, vou procurar aproveitar.

    A defensora também destacou a sintonia construída com as companheiras do setor defensivo, como Bia Menezes, Bruna Calderan e Carol Gil, e afirmou que a variedade de características fortalece o sistema montado por Thiago Viana.

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    — São jogadoras com características diferentes, mas a gente conversa bastante. A comunicação facilita muito dentro de campo e, baseado no plano de jogo do professor, conseguimos nos encaixar. Cada uma acrescenta uma característica diferente, a gente acaba se completando e isso tem dado muito certo.

    ➡️ Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Elenco feminino do São Paulo. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)
    Elenco feminino do São Paulo. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)

    Thiago Viana projeta duelo contra o Vasco

    Classificado às oitavas, o São Paulo terá pela frente o Vasco, em confronto marcado para o dia 21 de julho, às 21h45, com mando da equipe carioca. Até o momento, segundo o clube cruz-maltino, o local da partida ainda não foi definido, embora exista a expectativa de que o duelo aconteça em São Januário.

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    Thiago Viana elogiou a evolução do adversário em relação à última temporada e afirmou que o foco da comissão técnica passa a ser totalmente voltado para o confronto.

    — A gente torce muito para que seja em São Januário, um grande templo do futebol. No ano passado jogamos lá e foi muito especial. O Vasco se reforçou em relação à última temporada, é uma equipe que melhorou bastante e vem fazendo uma campanha muito boa na Série A2. Sabemos das peças importantes que elas têm, como a atacante paraguaia, mas preferimos não focar nesse jogo antes de concluir nosso objetivo contra o Mauaense. Agora vamos estudar o Vasco com muito carinho, porque sabemos que será um adversário muito forte.

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    ➡️ São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Thiago Viana à beira de campo em Grêmio Mauaense e São Paulo, pela Copa do Brasil Feminina. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)
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