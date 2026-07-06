São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina
Tricolor domina a partida, faz 3 a 0 fora de casa e agora terá o Vasco pela frente
O São Paulo confirmou o favoritismo e está nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Na tarde desta segunda-feira (6), o Tricolor venceu o Grêmio Mauaense por 3 a 0, em Mauá, com gols de Tayla, Carol Gil e Aline Millene, garantiu a classificação sem sustos e agora enfrentará o Vasco nas oitavas.
Fora de campo, uma das atrações da partida foi a meia-atacante Dudinha, formada na base das Soberanas, que acompanhou o jogo da arquibancada e aproveitou para rever as ex-companheiras de equipe, além do staff são-paulino e do técnico Thiago Viana. Atualmente, ela joga no San Diego Wave, dos Estados Unidos, e está se recuperando de uma lesão sofrida durante amistoso da Seleção Brasileira, em junho.
➡️ Karla Alves vê crescimento do São Paulo: 'Somos uma equipe mais preparada'
São Paulo vence por 3 a 0
Atuando fora de casa, o São Paulo assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos e praticamente não sofreu defensivamente. A primeira boa oportunidade veio em finalização de Crivelari, defendida por Stephanie Noronha, destaque do Mauaense na etapa inicial. Pouco depois, o Tricolor passou a empilhar escanteios e rondar a área adversária, principalmente com Isa, enquanto a equipe da casa encontrava dificuldades para trocar passes e sair jogando.
A pressão aumentou ao longo do primeiro tempo. Aos 13 minutos, o São Paulo criou mais uma grande chance, novamente parando na goleira. Na sequência, o Tricolor chegou a balançar as redes, mas o lance acabou anulado por impedimento, até que, aos 37, a zagueira Tayla converteu o pênalti sofrido por Bruna Calderan.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Na volta do intervalo, o Mauaense tentou aproveitar alguns contra-ataques, principalmente com Gabi, mas seguiu encontrando dificuldades para manter a posse de bola. O São Paulo retomou rapidamente o domínio territorial e passou a criar oportunidades em sequência.
Karla Alves levou perigo em chute de fora da área e também apareceu com frequência infiltrando na área adversária. Carol Gil teve boa oportunidade após conduzir pelo meio e arriscou o chute. Em seguida, Bia Menezes apareceu em boas condições para finalizar, mas mandou por cima.
A insistência tricolor foi recompensada aos 19 minutos do segundo tempo, com Carol Gil. A defensora aproveitou a confusão na área adversária para balançar as redes e fazer 2 a 0 para as Soberanas.
O gol deu ainda mais tranquilidade ao time, que passou a controlar completamente as ações. Robinha quase ampliou em chute da entrada da área, até que Preininger fez grande jogada individual, driblou a marcação, invadiu a área e encontrou Aline Millene livre para marcar o terceiro.
Com a vantagem construída, o São Paulo administrou o resultado até o apito final e confirmou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. O próximo desafio da equipe será diante do Vasco, 21 de julho, às 21h45, com mando da equipe carioca, conforme definido por sorteio, em busca de um lugar nas quartas de final.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Futebol Feminino
Grêmio Mauaense x São Paulo: onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil FemininaHá 7 horas
Futebol Feminino
Miriã faz balanço do primeiro semestre pelo RB Bragantino e traça metasHá 1 dia
Futebol Feminino
Fisiologista do RB Bragantino detalha planejamento para retorno e explica estratégia para reduzir risco de lesõesHá 1 dia
Futebol Feminino
Lourdes faz história e assume posto de maior artilheira estrangeira do VascoHá 1 dia
Futebol Feminino
Renata May valoriza preparação do Juventude para volta do Brasileirão FemininoHá 1 dia
Futebol Feminino
Karla Alves vê crescimento do São Paulo: 'Somos uma equipe mais preparada'Há 2 dias
Mais LANCE!