Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta final Ferraresi e Newton estão com negociações pendentes de detalhes

São Paulo e Botafogo seguem em negociações para concretizar a troca envolvendo Newton e Nahuel Ferraresi. O Lance! apurou que as conversas avançaram nos últimos dias e o cenário é considerado positivo pelas partes.

Em relação a Newton, os detalhes da negociação estão praticamente definidos. O principal entrave neste momento envolve a situação de Ferraresi. Emprestado pelo São Paulo, o zagueiro manifestou o desejo de permanecer no Botafogo, mas ainda tem valores a receber do Tricolor.

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Segundo apurou a reportagem, as pendências envolvem luvas e outros pagamentos previstos em contrato. A discussão entre os clubes gira em torno de quem ficará responsável por quitar esses valores: o próprio São Paulo ou o Botafogo, como parte do acordo. Ferraresi foi emprestado este ano, com contrato até o final da temporada.

Apesar disso, a expectativa é de um desfecho positivo. Internamente, o São Paulo acredita que a situação será resolvida ao longo da semana para viabilizar a chegada de Newton o quanto antes.

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O volante é visto como uma peça para reforçar o meio-campo da equipe. Com características mais defensivas, atua principalmente na proteção da defesa e exerce funções semelhantes às de Alisson, ampliando as opções de Hernán Crespo para o setor.

Do outro lado, Ferraresi se adaptou rapidamente ao Botafogo e é bem avaliado pela comissão técnica, sendo considerado uma peça importante para a defesa alvinegra.

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Ferraresi em sua apresentação no Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros ainda são visados. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube. No momento, apenas Victor Sá foi acertado.