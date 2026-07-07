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Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta final

Ferraresi e Newton estão com negociações pendentes de detalhes

PorIzabella GiannolaLeonardo Bessa
São Paulo (SP)
07/07/2026 11:10
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Newton com a camisa do Botafogo
Newton em ação pelo Botafogo (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

São Paulo e Botafogo seguem em negociações para concretizar a troca envolvendo Newton e Nahuel Ferraresi. O Lance! apurou que as conversas avançaram nos últimos dias e o cenário é considerado positivo pelas partes.

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    • Em relação a Newton, os detalhes da negociação estão praticamente definidos. O principal entrave neste momento envolve a situação de Ferraresi. Emprestado pelo São Paulo, o zagueiro manifestou o desejo de permanecer no Botafogo, mas ainda tem valores a receber do Tricolor.

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    Segundo apurou a reportagem, as pendências envolvem luvas e outros pagamentos previstos em contrato. A discussão entre os clubes gira em torno de quem ficará responsável por quitar esses valores: o próprio São Paulo ou o Botafogo, como parte do acordo. Ferraresi foi emprestado este ano, com contrato até o final da temporada.

    Apesar disso, a expectativa é de um desfecho positivo. Internamente, o São Paulo acredita que a situação será resolvida ao longo da semana para viabilizar a chegada de Newton o quanto antes.

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    O volante é visto como uma peça para reforçar o meio-campo da equipe. Com características mais defensivas, atua principalmente na proteção da defesa e exerce funções semelhantes às de Alisson, ampliando as opções de Hernán Crespo para o setor.

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    • Do outro lado, Ferraresi se adaptou rapidamente ao Botafogo e é bem avaliado pela comissão técnica, sendo considerado uma peça importante para a defesa alvinegra.

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    Ferraresi é apresentado no Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Ferraresi em sua apresentação no Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

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