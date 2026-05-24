Santos inicia preparação para decisão na Sul-Americana e anuncia ingressos a R$ 5 para sócios

O Santos se reapresentou na manhã deste domingo (24), após a derrota por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que começaram a partida realizaram trabalhos regenerativos, enquanto os reservas foram a campo no CT Rei Pelé. Neymar e Rollheiser, que foram desfalques, ficaram na academia.

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No duelo do último sábado (23), o Peixe não contou com o camisa 10. O atacante sofreu um edema na panturrilha direita e já se prepara para disputar a quarta Copa do Mundo da carreira. O argentino sentiu problemas musculares e também foi baixa. Barreal estava suspenso e também não viajou com o elenco.

O Santos convive com uma série de problemas físicos, e o técnico Cuca tem recorrido aos jogadores da base para completar a lista de relacionados. Contra o Grêmio, a principal novidade foi o atacante do Sub-20 Davi Fernandes, que estreou no elenco profissional.

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Além disso, alguns atletas foram relacionados apenas para compor o banco de reservas, mas sem condições ideais de jogo, caso do volante Christian Oliva. Além de Neymar, Barreal e Rollheiser, o Santos também teve como desfalques por lesão ou sobrecarga física os jogadores Vinícius Lira, João Schmidt, Gabriel Menino, Rollheiser e Thaciano.

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Elenco do Santos antes do duelo contra o Grêmio, em Porto Alegre. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Gabriel Menino será novidade no Santos?

O meia Gabriel Menino sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante o duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador havia acabado de retornar de lesão e permaneceu apenas 20 minutos em campo. Na saída do gramado, ele foi consolado por Neymar.

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Agora, Gabriel Menino iniciou o processo de transição física no CT Rei Pelé e pode ser novidade para o duelo da próxima terça-feira (26), contra o Deportivo Cuenca, do Equador, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), e o Santos precisa vencer e torcer por uma derrota do San Lorenzo para manter chances de classificação direta. O cenário mais provável, em caso de vitória, é a disputa dos playoffs contra equipes eliminadas da Libertadores.

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e na lanterna do Grupo D da Sul-Americana, o Peixe vive momento delicado e enfrenta forte pressão da torcida. A insatisfação aumentou após o time abrir o placar em 12 partidas na temporada e sofrer o empate ou a virada em oito delas.

Diante desse cenário, o clube anunciou ingressos limitados para sócios pelo valor de R$ 5. A compra deve ser realizada pelo site do Sócio Rei. O reconhecimento facial é obrigatório tanto no momento da compra quanto no acesso à Vila Belmiro.

PARTIU VILA BELMIRO! ⚪️⚫️



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Nos vemos terça-feira no Alçapão em mais uma decisão! 🐳 pic.twitter.com/RuD1B1wChN — Santos FC (@SantosFC) May 24, 2026

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