Santos finaliza preparação para amistoso no CT Rei Pelé com treino tático
Cuca utilizará atividade no CT Rei Pelé para observar atletas da base e jogadores com menos espaço no elenco
De olho na retomada do Campeonato Brasileiro, o Santos terá mais uma oportunidade para realizar observações no elenco nesta quinta-feira (9), quando enfrenta o Osasco Sporting em um jogo-treino no CT Rei Pelé.
A atividade deve ser utilizada por Cuca para analisar atletas que receberam poucas oportunidades ao longo da temporada, além de acompanhar o desenvolvimento de jogadores das categorias de base que vêm participando dos treinamentos do elenco profissional durante a intertemporada.
Nesta quarta-feira (8), a comissão técnica promoveu mais uma sessão de trabalhos no CT Rei Pelé. O grupo realizou exercícios voltados para aspectos táticos e estratégicos, dando sequência à preparação para os compromissos oficiais que o clube terá nas próximas semanas.
A movimentação contou com a presença de jovens da base. Alguns jogadores que normalmente integram as atividades do profissional estão à disposição da equipe sub-20, que disputa o Campeonato Brasileiro da categoria, o que abriu espaço para outros atletas serem observados.
Pelo Brasileirão Sub-20, o Peixe venceu o Botafogo por 4 a 1, de virada, no dia 8 de julho, pelo jogo de ida das quartas de final.
Atletas em recuperação:
No departamento médico, o lateral-direito Igor Vinícius avançou em seu cronograma de recuperação e voltou a realizar atividades no campo. A expectativa interna é de que ele reúna condições de jogo para a partida contra o Botafogo, marcada para o dia 16 de julho, no estádio Nilton Santos, na retomada do Brasileirão.
Quem segue sob cuidados especiais é Gabriel Bontempo. O meio-campista continua o tratamento de dores na região do púbis e, por isso, ainda não retornou aos trabalhos com o restante do elenco. O problema também o impediu de participar do amistoso contra o União São João EC, de Araras (SP), disputado no último fim de semana, no Pacaembu.
Após o período de preparação, o Peixe voltará a disputar uma partida oficial na próxima semana, quando visitará o Botafogo, às 19h30 (de Brasília), pela sequência do Campeonato Brasileiro.
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