Santos finaliza preparação para amistoso no CT Rei Pelé com treino tático Cuca utilizará atividade no CT Rei Pelé para observar atletas da base e jogadores com menos espaço no elenco

De olho na retomada do Campeonato Brasileiro, o Santos terá mais uma oportunidade para realizar observações no elenco nesta quinta-feira (9), quando enfrenta o Osasco Sporting em um jogo-treino no CT Rei Pelé.

A atividade deve ser utilizada por Cuca para analisar atletas que receberam poucas oportunidades ao longo da temporada, além de acompanhar o desenvolvimento de jogadores das categorias de base que vêm participando dos treinamentos do elenco profissional durante a intertemporada.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (8), a comissão técnica promoveu mais uma sessão de trabalhos no CT Rei Pelé. O grupo realizou exercícios voltados para aspectos táticos e estratégicos, dando sequência à preparação para os compromissos oficiais que o clube terá nas próximas semanas.

A movimentação contou com a presença de jovens da base. Alguns jogadores que normalmente integram as atividades do profissional estão à disposição da equipe sub-20, que disputa o Campeonato Brasileiro da categoria, o que abriu espaço para outros atletas serem observados.

continua após a publicidade

Pelo Brasileirão Sub-20, o Peixe venceu o Botafogo por 4 a 1, de virada, no dia 8 de julho, pelo jogo de ida das quartas de final.

Gabigol tem contrato com o Peixe até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Atletas em recuperação:

No departamento médico, o lateral-direito Igor Vinícius avançou em seu cronograma de recuperação e voltou a realizar atividades no campo. A expectativa interna é de que ele reúna condições de jogo para a partida contra o Botafogo, marcada para o dia 16 de julho, no estádio Nilton Santos, na retomada do Brasileirão.

Quem segue sob cuidados especiais é Gabriel Bontempo. O meio-campista continua o tratamento de dores na região do púbis e, por isso, ainda não retornou aos trabalhos com o restante do elenco. O problema também o impediu de participar do amistoso contra o União São João EC, de Araras (SP), disputado no último fim de semana, no Pacaembu.

continua após a publicidade

Após o período de preparação, o Peixe voltará a disputar uma partida oficial na próxima semana, quando visitará o Botafogo, às 19h30 (de Brasília), pela sequência do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

➡️ Aposte em jogos do Santos!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.