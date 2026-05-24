Pela 11ª vez sob o comando de Cuca, Santos abre placar, mas cede empate

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Santos teve mais uma noite frustrante e deixou evidente que o técnico Cuca ainda terá um longo trabalho pela frente para transformar uma equipe que, até aqui, demonstra pouca competitividade nos momentos decisivos das partidas.

continua após a publicidade

Se no meio da semana o time santista abriu 2 a 0 diante do San Lorenzo, na Vila Belmiro, e cedeu o empate pela Copa Sul-Americana, no último sábado (23), contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o roteiro se repetiu. O Peixe esteve à frente do placar em duas oportunidades, mas acabou derrotado por 3 a 2 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A irritação não parte apenas da torcida. Internamente, líderes do elenco também demonstram incômodo com a sequência de falhas defensivas. Um dos mais abatidos após a partida foi o zagueiro titular Lucas Veríssimo, que viu o companheiro de zaga Adonis Frías falhar em lances decisivos do confronto.

continua após a publicidade

— Tem que ter vergonha na cara. Não é o primeiro jogo que acontece isso. Fizemos o mais difícil, saímos na frente, eles empataram e ficamos novamente em vantagem. É difícil se expressar neste momento. Temos seis pontos para disputar, três no Brasileiro e três na Sul-Americana, e vamos em busca das duas vitórias - disse o Menino da Vila.

O defensor também ressaltou que, na visão do elenco, o Santos não fez uma atuação ruim opinião semelhante à do técnico Cuca, mas voltou a ser castigado por erros individuais e desatenções que têm se tornado recorrentes ao longo da temporada.

continua após a publicidade

— Sabíamos que era um jogo de seis pontos. Não fizemos uma partida ruim. Estão faltando detalhes, e isso precisa ser corrigido. Estamos sofrendo gols bobos, em erros individuais nossos. Vamos nos cobrar, corrigir e trabalhar para melhorar - concluiu.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Miguelito e Gabigol comemorando gol pelo Santos diante do Grêmio. (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

Um roteiro que se repete:

A Copa Sul-Americana é um retrato claro da dificuldade do Santos em sustentar resultados. Em cinco partidas no torneio continental, o Peixe soma quatro empates e uma derrota. Em todos os jogos em que empatou, a equipe chegou a abrir o placar, mas permitiu a reação dos adversários, seja cedendo o empate ou sofrendo a virada.

Mesmo diante da sequência de tropeços, o Santos ainda mantém chances de classificação na competição continental, embora já não dependa apenas das próprias forças. No Campeonato Brasileiro, porém, o cenário é ainda mais preocupante. A equipe soma apenas quatro vitórias em 17 partidas e entrou na zona de rebaixamento antes mesmo do encerramento da rodada.

O retrospecto contrasta com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, um dos poucos momentos de alívio na temporada santista. No entanto, três dias depois da vaga conquistada, o time voltou a expor suas fragilidades ao ser goleado pelo Coritiba por 3 a 0, pelo Brasileirão, em uma atuação marcada por falhas de planejamento, incluindo a substituição equivocada de Neymar.

Diante deste cenário turbulento, dentro e fora de campo, o Santos chega aos últimos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo cercado por pressão, desconfiança e cobranças.

Enquanto o clube discute a aprovação de um novo estatuto nos bastidores, o torcedor aguarda sinais mais concretos de reação dentro das quatro linhas.

Mais do que resultados imediatos, a expectativa é por um time emocionalmente mais forte, competitivo nos momentos decisivos e respaldado por um planejamento mais eficiente, tanto nas contratações quanto na preparação física do elenco, para evitar que o segundo semestre se transforme novamente em uma luta contra o rebaixamento e eliminações traumáticas.

Números dos jogos em que o Santos abriu o placar e acabou empatando ou perdendo o jogo:

Santos após abrir o placar com Cuca em 2026

12 jogos

4V | 5E | 3D

43.6% de aproveitamento

Jogos que terminaram empatados

Santos 1-1 Recoleta

Bahia 2-2 Santos

Palmeiras 1-1 Santos

Recoleta 1-1 Santos

Santos 2-2 San Lorenzo

Jogos em que o Santos perdeu

Flamengo 3-1 Santos

Santos 2-3 Fluminense

Grêmio 3-2 Santos

+ Aposte nos jogos do Santos! ⚽

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!