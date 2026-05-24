Pela 11ª vez sob o comando de Cuca, Santos abre placar, mas cede empate
Peixe perdeu por 3 a 2 para o Grêmio e entrou na zona do rebaixamento do Brasileirão
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O Santos teve mais uma noite frustrante e deixou evidente que o técnico Cuca ainda terá um longo trabalho pela frente para transformar uma equipe que, até aqui, demonstra pouca competitividade nos momentos decisivos das partidas.
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Se no meio da semana o time santista abriu 2 a 0 diante do San Lorenzo, na Vila Belmiro, e cedeu o empate pela Copa Sul-Americana, no último sábado (23), contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o roteiro se repetiu. O Peixe esteve à frente do placar em duas oportunidades, mas acabou derrotado por 3 a 2 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
A irritação não parte apenas da torcida. Internamente, líderes do elenco também demonstram incômodo com a sequência de falhas defensivas. Um dos mais abatidos após a partida foi o zagueiro titular Lucas Veríssimo, que viu o companheiro de zaga Adonis Frías falhar em lances decisivos do confronto.
— Tem que ter vergonha na cara. Não é o primeiro jogo que acontece isso. Fizemos o mais difícil, saímos na frente, eles empataram e ficamos novamente em vantagem. É difícil se expressar neste momento. Temos seis pontos para disputar, três no Brasileiro e três na Sul-Americana, e vamos em busca das duas vitórias - disse o Menino da Vila.
O defensor também ressaltou que, na visão do elenco, o Santos não fez uma atuação ruim opinião semelhante à do técnico Cuca, mas voltou a ser castigado por erros individuais e desatenções que têm se tornado recorrentes ao longo da temporada.
— Sabíamos que era um jogo de seis pontos. Não fizemos uma partida ruim. Estão faltando detalhes, e isso precisa ser corrigido. Estamos sofrendo gols bobos, em erros individuais nossos. Vamos nos cobrar, corrigir e trabalhar para melhorar - concluiu.
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Um roteiro que se repete:
A Copa Sul-Americana é um retrato claro da dificuldade do Santos em sustentar resultados. Em cinco partidas no torneio continental, o Peixe soma quatro empates e uma derrota. Em todos os jogos em que empatou, a equipe chegou a abrir o placar, mas permitiu a reação dos adversários, seja cedendo o empate ou sofrendo a virada.
Mesmo diante da sequência de tropeços, o Santos ainda mantém chances de classificação na competição continental, embora já não dependa apenas das próprias forças. No Campeonato Brasileiro, porém, o cenário é ainda mais preocupante. A equipe soma apenas quatro vitórias em 17 partidas e entrou na zona de rebaixamento antes mesmo do encerramento da rodada.
O retrospecto contrasta com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, um dos poucos momentos de alívio na temporada santista. No entanto, três dias depois da vaga conquistada, o time voltou a expor suas fragilidades ao ser goleado pelo Coritiba por 3 a 0, pelo Brasileirão, em uma atuação marcada por falhas de planejamento, incluindo a substituição equivocada de Neymar.
Diante deste cenário turbulento, dentro e fora de campo, o Santos chega aos últimos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo cercado por pressão, desconfiança e cobranças.
Enquanto o clube discute a aprovação de um novo estatuto nos bastidores, o torcedor aguarda sinais mais concretos de reação dentro das quatro linhas.
Mais do que resultados imediatos, a expectativa é por um time emocionalmente mais forte, competitivo nos momentos decisivos e respaldado por um planejamento mais eficiente, tanto nas contratações quanto na preparação física do elenco, para evitar que o segundo semestre se transforme novamente em uma luta contra o rebaixamento e eliminações traumáticas.
Números dos jogos em que o Santos abriu o placar e acabou empatando ou perdendo o jogo:
Santos após abrir o placar com Cuca em 2026
12 jogos
4V | 5E | 3D
43.6% de aproveitamento
Jogos que terminaram empatados
Santos 1-1 Recoleta
Bahia 2-2 Santos
Palmeiras 1-1 Santos
Recoleta 1-1 Santos
Santos 2-2 San Lorenzo
Jogos em que o Santos perdeu
Flamengo 3-1 Santos
Santos 2-3 Fluminense
Grêmio 3-2 Santos
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