Cuca nega privilégios de Neymar no Santos: 'Faz tudo igual a todo mundo'

Após a derrota do Santos para o Grêmio, o técnico Cuca negou que Neymar tenha privilégios no clube. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o camisa 10 cumpre as mesmas obrigações dos demais jogadores do elenco.

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— Eu não sei onde entra o Neymar de ruim nessa história. Poderia ter um jogador do nível dele na Seleção. Arrisco dizer que tivemos participação direta nisso, sim. Ele teve o prazer de jogar, de estar junto com os companheiros, de melhorar e ganhar sequência. Ficamos muito felizes. Temos um jogador convocado para a Seleção. Por tudo o que fez pelo futebol, ele não merecia ficar fora dessa Copa. Pode ajudar muito. Não existe prioridade. Ele chega no horário para treinar, cumpre os mesmos afazeres, dorme na concentração e faz tudo igual. É uma grata surpresa trabalhar com ele e ver o quanto é humilde - disse Cuca.

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Na noite do último sábado (23), o Peixe perdeu de virada para o Grêmio por 3 a 2, na Arena do Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe entrou na zona de rebaixamento.

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Pelo segundo jogo consecutivo, Neymar não entrou em campo pelo Alvinegro Praiano devido a um edema na panturrilha direita. Além disso, o atacante se prepara para disputar a quarta Copa do Mundo da carreira. O jogador se apresenta à Seleção Brasileira no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

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Cuca durante partida entre o Grêmio e o Santos, em Porto Alegre. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos ainda tem mais duas partidas antes do recesso para a pausa da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (26), o Peixe enfrenta o Deportivo Cuenca, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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Depois, no sábado (30), a equipe recebe o Vitória, às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, no último compromisso antes da paralisação da temporada.

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