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Santos confirma jogo-treino diante do Osasco Sporting no CT Rei Pelé

Após vencer o União São João em amistoso, Santos realiza mais um teste de olho no retorno do Brasileirão

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
08/07/2026 18:12
Atualizado há 2 minutos
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Escobar e Gabigol durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Escobar e Gabigol durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos confirmou que realizará um jogo-treino nesta quinta-feira (9), diante do Osasco Sporting, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé. A atividade será acompanhada pela imprensa, mas não terá acesso liberado aos torcedores.

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    • O confronto faz parte da programação elaborada pela comissão técnica para preparar o elenco para a sequência da temporada. Desde a reapresentação, em 22 de junho, o grupo vem passando por um período de treinamentos focado principalmente na recuperação física e nos ajustes táticos.

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    Na última semana, o Peixe já havia realizado um teste diante do União São João, de Araras (SP), em amistoso disputado na Arena Mercado Livre Pacaembu. Na ocasião, a equipe santista venceu por 3 a 0 e Cuca aproveitou a atividade para observar diferentes formações ao longo dos dois tempos.

    O treinador tem utilizado a intertemporada para avaliar alternativas dentro do elenco e ampliar a integração entre profissionais e atletas das categorias de base. Um dos destaques do amistoso anterior foi o atacante Robinho Jr., que balançou as redes pela primeira vez na equipe principal.

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    A expectativa da comissão técnica é aproveitar o jogo-treino desta quinta-feira para dar sequência ao processo de preparação e testar novas opções antes da retomada das competições oficiais.

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    Cuca durante amistoso do Santos no Pacaembu. (Foto: Ekobanpress/Folhapress)
    Cuca durante amistoso do Santos no Pacaembu. (Foto: Ekobanpress/Folhapress)

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    Confira a agenda de jogos do Santos:

    JULHO

    16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

    21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

    25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

    28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

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