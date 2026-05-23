Gabigol brilha, mas Santos leva virada do Grêmio e entra no Z4 do Brasileirão; dê suas notas

O Grêmio venceu o Santos na noite deste sábado (23) por 3 a 2, de virada, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Com o resultado, o time gaúcho se afastou da zona de rebaixamento da competição e chegou aos 21 pontos. O Peixe, por sua vez, entrou no Z4 nesta rodada mesmo sem o Corinthians ter enfrentado o Atlético-MG. Os times jogam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão tem um saldo de -5 e o Peixe de -4.

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Sem Neymar, Barreal e Rollheiser à disposição, Gabriel Barbosa ganhou a oportunidade de ser protagonista do Alvinegro Praiano e correspondeu ao marcar dois gols na partida. Rony também recebeu uma chance no ataque, assim como Gustavo Henrique no meio-campo. O Menino da Vila foi expulso no segundo tempo depois de receber o segundo cartão amarelo na partida.

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Como foi o jogo?

No primeiro tempo, o Santos dominou a partida e, nos minutos iniciais, acertou a trave após cabeceio de Willian Arão em jogada trabalhada com Gabriel Bontempo. O time da casa respondeu com uma finalização de cabeça de Viery, obrigando Gabriel Brazão a fazer uma grande defesa. Rony e Bontempo criaram boas jogadas individuais, mas quem abriu o placar para o Peixe foi Gabigol, aos 31 minutos, em lance construído com Miguelito. Com a desvantagem no marcador, o gremista Caio Paulista passou a ser vaiado constantemente no estádio.

Antes do intervalo, o Grêmio empatou com Carlos Vinícius, que recebeu cruzamento de Amuzu, livre de marcação pela esquerda. O atacante ganhou a disputa com Adonis Frías e desviou de cabeça para superar Gabriel Brazão.

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No começo do segundo tempo, aos nove minutos, Gabigol recolocou o Santos em vantagem em uma jogada iniciada por Escobar, que roubou a bola de Enamorado e tabelou com Miguelito. O cruzamento rasteiro do lateral encontrou Gabriel Bontempo, que limpou a marcação e rolou para Gabigol, completamente livre, marcar o segundo dele no jogo.

Porém, quatro minutos depois, o Grêmio voltou a empatar com Carlos Vinícius. Pavón puxou para a perna esquerda e cruzou na segunda trave para o atacante finalizar de canhota e deixar tudo igual novamente.

O Grêmio sacramentou a vitória aos 17 minutos com Tetê, que recebeu de Pavón, protegeu a bola, invadiu a área e bateu com categoria de canhota no canto direito de Gabriel Brazão. O goleiro santista ainda se esticou, mas não conseguiu alcançar o arremate do gremista.

Carlos Vinicius comemora gol do Grêmio diante do Santos, pelo Brasileirão. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

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O gol da virada que garantiu a vitória do Grêmio, agora na 13ª colocação da tabela. Tetê recebeu de Pavón, protegeu a bola, invadiu a área e bateu com categoria de canhota no canto direito de Gabriel Brazão, que se esticou, mas não conseguiu alcançar o arremate do atacante gremista.

Deu aula 🏅

Gabriel Barbosa quer voltar a convencer Cuca de que pode ser titular, independentemente da presença ou não de Neymar em campo. O atacante marcou os dois gols do Santos na partida.

No primeiro tempo, abriu o placar em jogada trabalhada com Miguelito, após o boliviano roubar a bola de Caio Paulista. Já aos nove minutos da etapa final, voltou a colocar o Peixe em vantagem ao balançar as redes com assistência de Gabriel Bontempo, em uma jogada iniciada por Escobar e Miguelito.

Ficou abaixo 📉

O zagueiro do Santos Adonis Frías ganhou a vaga de titular ao lado de Lucas Veríssimo após marcar dois gols recentemente, mas teve atuação abaixo do esperado na partida. O defensor falhou nos gols sofridos pelo Peixe e ainda cometeu erros infantis ao longo do jogo.

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Ficha Técnica:

⚽ GRÊMIO 3 X 2 SANTOS - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Sábado, dia 23 de maio de 2026

📍Estádio: Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

⏰Horário: 19h (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

📟 VAR: Rafael Traci (SC)

👭 Público: 37.385

💰 Renda: R$ 2.437.715,08

🥅 Gols: Gabigol (1ºT/31') e (2º'T/9') - Santos - Caio Vinicius (1ºT/39'), Carlos Vinícius (13'/2ºT) e Tetê (17'/2ºT)

🟨 Cartão amarelo: Igor Vinícius (Santos) - Pavón, Vítor Severino (Grêmio)

🟥 Cartão vermelho: Gustavo Henrique

Escalações:

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro) Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Noriega (Arthur Melo), Leo Pérez e Braithwaite; Enamorado (Tetê) Amuzu e Carlos Vinicius (Wagner Leonardo).

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Davi Fernandes), Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão (Lautaro Díaz), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito (Samuel Pierri); Rony (Robinho Jr.) e Gabigol (Moisés).

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