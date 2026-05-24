Sormani dispara sobre o pior em campo após derrota do Santos: 'Não tem jeito'

Após a derrota de virada para o Grêmio neste sábado (23), o jornalista Fábio Sormani fez duras críticas ao Santos e voltou a demonstrar preocupação com a situação do clube na temporada. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o comentarista afirmou que o Peixe tem vocação para perder e classificou a equipe como um time perdedor.

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— Não tem jeito, é uma coisa impressionante a vocação desse time pra perder, a vocação desse time pra maltratar o seu torcedor. O Santos é um time perdedor — disparou Sormani.

O comunicador ainda criticou a gestão do presidente Marcelo Teixeira e lamentou a volta do clube à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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— Essa gestão, a Belmiro-Holândia, é uma entidade derrotada, sabe? Ela anda de mãos dadas com o fracasso — afirmou.

Durante a análise, Sormani relembrou o roteiro parecido da derrota para o Fluminense e destacou que o Santos voltou a sofrer após abrir vantagem no placar.

— Faz um a zero, sofre empate, faz dois a um, sofre empate e cede a derrota. Não tem jeito — comentou.

O jornalista também direcionou críticas ao sistema defensivo santista, especialmente ao zagueiro Frias, apontado por ele como um dos responsáveis pela derrota diante do Grêmio.

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— Hoje o vilão foi o Frías. Anteontem foi o Brazão, anteontem foi o Veríssimo. É sempre assim, sempre tem um cara para entregar o outro — disse.

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Além disso, Sormani questionou a preparação física da equipe e afirmou que o elenco não consegue sustentar intensidade durante os 90 minutos.

— Esse time é um time frouxo fisicamente. Há debilidades claríssimas de jogadores do Santos em relação à preparação física — criticou.

Como foi o jogo?

Texto de: Juliana Yamaoka.

No primeiro tempo, o Santos dominou as ações e quase abriu o placar logo nos minutos iniciais, quando Willian Arão acertou a trave de cabeça após jogada trabalhada com Gabriel Bontempo. O Grêmio respondeu com Viery, que obrigou Gabriel Brazão a fazer grande defesa, enquanto Rony e Bontempo seguiram criando boas oportunidades para o Peixe. O gol santista saiu aos 31 minutos, com Gabigol aproveitando jogada construída por Miguelito. Em desvantagem, o lateral gremista Caio Paulista passou a ser vaiado pela torcida na Arena. Antes do intervalo, porém, o Grêmio empatou com Carlos Vinícius, que recebeu cruzamento de Amuzu pela esquerda, ganhou a disputa com Adonis Frías e desviou de cabeça para vencer Gabriel Brazão.

Carlos Vinicius comemora gol do Grêmio diante do Santos, pelo Brasileirão. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

No início do segundo tempo, o Santos voltou a ficar em vantagem aos nove minutos, quando Escobar roubou a bola de Enamorado, tabelou com Miguelito e cruzou rasteiro para Gabriel Bontempo ajeitar para Gabigol marcar o segundo dele na partida. A resposta do Grêmio, porém, foi imediata: quatro minutos depois, Pavón puxou para a perna esquerda e cruzou na segunda trave para Carlos Vinícius finalizar de canhota e empatar novamente. A virada gremista foi sacramentada aos 17 minutos, com Tetê recebendo passe de Pavón, protegendo a bola na entrada da área e batendo colocado de canhota no canto direito de Gabriel Brazão, que ainda se esticou, mas não conseguiu evitar o gol da vitória.

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